Lutte contre le terrorisme en Guinée : plusieurs suspects, dont des étrangers, interpellés

Dans un communiqué officiel en date du 21 mars 2026, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Fallou Doumbouya, a annoncé l’interpellation de plusieurs individus suspectés d’activités liées au terrorisme.

Au total, onze (11) personnes ont été arrêtées dans les préfectures de Siguiri, Mandiana et Kankan en avril 2025. Le groupe est composé de sept (7) Maliens, deux (2) Nigériens, un (1) Burkinabè et un (1) Guinéen.

Par ailleurs, un autre ressortissant malien, identifié comme Fotigui Daou, a été interpellé à Kankan. Il est soupçonné d’appartenir à une cellule dormante affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Ci-dessous, le communiqué du procureur de la cour d’appel:

Balla Yombouno