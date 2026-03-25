Politique générale du gouvernement : Bah Oury promet une presse libre et responsable

Ce mercredi 25 mars 2026, l’hémicycle du Palais du Peuple a servi de cadre à la présentation de la Déclaration de politique générale (DPG) du gouvernement. Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a décliné sa vision pour la Guinée, mettant en avant la liberté de la presse et la responsabilité citoyenne comme piliers du pacte républicain.

Entouré des membres de son gouvernement, le chef du gouvernement a prononcé un discours dense, marqué par une volonté de clarté et de pédagogie. Parmi les axes majeurs abordés, la question de l’espace public et du rôle des médias a particulièrement retenu l’attention. Pour lui, aucun progrès durable ne saurait être envisagé sans une information de qualité, capable de nourrir le débat démocratique.

Évoquant les libertés fondamentales, Amadou Oury Bah s’est montré explicite : « Dans le même esprit, la vitalité démocratique d’une Nation s’apprécie aussi à la qualité de son espace public et à la liberté d’expression qui y est garantie. Dans un environnement marqué par la transformation rapide des espaces informationnels, la presse et les médias occupent une place déterminante dans la structuration du débat public, la formation de l’opinion et la consolidation démocratique ».

Cette reconnaissance du rôle central des médias s’accompagne toutefois d’une exigence accrue de professionnalisme. Le Premier ministre a souligné les défis liés à l’ère numérique, notamment la prolifération des fausses informations, esquissant ainsi les contours d’une réforme du secteur.

« Le Gouvernement entend promouvoir un écosystème médiatique à la fois libre, responsable et professionnel, fondé sur l’accès à l’information, le respect de l’éthique journalistique et la lutte contre la désinformation. Il s’agira de renforcer le cadre juridique et institutionnel de régulation, de soutenir la professionnalisation des acteurs du secteur et d’accompagner la transition numérique des médias, tout en garantissant la pluralité des expressions », a-t-il souligné.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a insisté sur l’indissociabilité entre liberté et responsabilité. « La liberté de la presse ne saurait être dissociée de la responsabilité éditoriale ; elle constitue un pilier du pacte républicain et un levier de transparence dans la conduite des affaires publiques », a-t-il affirmé.

Il faut noter que cette déclaration du premier ministre intervient au moment où la Haute autorité de la Communication (HAC) a annoncé la fermeture immédiate de Kaback TV s’ajoutant à la longue liste des médias fermés depuis plus d’un an : Espace FM, Djoma FM, FIM FM, Sweet FM).

Thierno Amadou Diallo