CRIEF : Kassory Fofana absent, la Cour ordonne son audition en clinique

Attendu ce jeudi 26 mars 2026 devant la chambre des appels de la CRIEF, Dr Ibrahima Kassory Fofana ne s’est pas présenté à l’audience. Ses avocats évoquent un état de santé incompatible avec une comparution publique et demandent qu’il soit entendu depuis son lit. Une requête rejetée par le ministère public dans un premier temps, avant que la cour ne tranche en cette faveur.

Le procureur spécial, Aly Touré, accuse le prévenu de refuser de comparaître, comme en première instance, et s’oppose à toute dérogation au cadre normal de l’audience. Les avocats de la partie civile partagent cette position, estimant que l’ancien Premier ministre tente d’échapper à la justice et rappelant que nul n’est au-dessus de la loi.

Après délibération, la Cour a tranché : l’audition du prévenu aura lieu le lundi 30 mars 2026 à 10 heures, à la clinique Pasteur, en présence de toutes les parties. Le magistrat Lansana Cissé est chargé d’y procéder, assisté du greffier Aboubacar Fanta Diané, ainsi que du médecin traitant de l’accusé. La reprise de l’audience est fixée au 2 avril.

Remis en liberté le 5 mars pour raisons de santé après près de deux ans de détention préventive, Kassory Fofana reste poursuivi pour détournement présumé de 15 milliards de francs guinéens, ainsi que pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.