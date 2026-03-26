Sanoyah : le président de la délégation spéciale claque la porte

Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sanoyah a annoncé, ce jeudi 26 mars 2026, sa démission de ses fonctions. Une décision officialisée lors d’un point de presse tenu au siège de la commune, en application du communiqué du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Pour l’heure, l’intéressé n’a toutefois pas officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections communales ou législatives, laissant planer le doute sur ses ambitions politiques.

En quittant ses fonctions, Aly Manden Mansa Keita laisse derrière lui plus de questions que de réponses. Ni bilan dressé, ni déclaration claire sur une éventuelle candidature aux prochaines élections communales : le désormais ex-PDS entretient le flou et alimente les spéculations au sein de l’opinion.

« Prenant acte de ce communiqué important de notre département de tutelle, j’ai aujourd’hui invité mes collaborateurs pour leur annoncer ma démission à la tête de la commune urbaine de Sanoyah, conformément aux règles en vigueur en République de Guinée. Et dans l’espoir de continuer ma mission au service de ma communauté qu’est Sanoyah, mais également Conakry… Ma volonté est de contribuer à servir Sanoyah d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

Un message qui sonne comme un au revoir… sans pour autant fermer la porte à un retour sous une autre forme.

Il faut signaler que d’autres membres de la délégation spéciale ont également démissionné : Aboubacar Sabari Conté et Mamadi Kaba.

Avant de quitter ses fonctions, Aly Manden Mansa Keita a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de ses collaborateurs, saluant leur engagement tout au long de son passage à la tête de la commune.

Balla Yombouno