Sport : Dre Diaka Sidibé lance l’act 10 des  des jeux universitaires de Guinée 

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Dre Diaka Sidibé, a présidé, ce samedi 4 avril 2026, le lancement officiel de la 10e édition des Jeux universitaires de Guinée (JUG), sur la plage de Camayenne, à Conakry.

La cérémonie a mobilisé une forte affluence d’étudiants venus des différentes institutions d’enseignement supérieur du pays, aux côtés d’encadreurs, de responsables universitaires et de hauts cadres guinéens, tous réunis autour des initiateurs de cet événement majeur.

Cette édition anniversaire, qui regroupera 21 universités et 1 633 participants, se veut le symbole d’une nation résolument tournée vers la valorisation de son capital humain. « Ce que nous annoncerons aujourd’hui, c’est le couronnement d’une décennie de foi dans la jeunesse guinéenne et le premier acte d’une ère nouvelle. Les Jeux universitaires de Guinée ont appris à notre jeunesse que la performance n’est pas un accident. C’est le résultat d’une discipline, d’une abnégation et d’une ambition cultivée », a rappelé la ministre, soulignant au passage le rayonnement international de la Guinée lors des compétitions en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria.

Grande innovation de cette 10e édition : l’ouverture à de nouvelles disciplines. Aux sports traditionnels s’ajoutent désormais l’e-sport, symbole d’une modernité assumée tournée vers la génération numérique, ainsi que des Olympiades universitaires couvrant sept domaines académiques.

Une orientation qui s’inscrit pleinement dans la vision stratégique des autorités. « La vision Simandou 2040 repose sur la formation d’un capital humain d’excellence. Or, qu’est-ce qu’un Jeu universitaire sinon que l’école de l’excellence humaine ? Simandou 2040 a besoin d’ingénieurs capables de se dépasser sous pression, de médecins formés à l’endurance, d’économistes rompus à la compétition. Mon département considère donc ces Jeux comme un levier stratégique à part entière », a expliqué la ministre.

Sur le plan organisationnel, cette édition marque également un saut qualitatif, avec l’introduction de cartes biométriques et d’une plateforme numérique de suivi, des outils destinés à hisser les JUG au rang de référence continentale.

Thierno Amadou Diallo