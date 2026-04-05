À Wanindara, la jeunesse au cœur du dispositif de consolidation de la paix

L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a organisé, ce samedi 4 avril 2026, une session de dialogue entre jeunes et autorités locales à Wanindara Dispensaire, dans la commune de Ratoma. Cette initiative vise à promouvoir la participation citoyenne des jeunes et à renforcer les efforts de consolidation de la paix dans la zone de l’axe Hamdallaye-Kagbelen.

Placée sous le thème « Gouvernance et jeunesse : comment transformer les défis de l’axe Hamdallaye-Kagbelen en opportunités de participation citoyenne », la rencontre avait pour objectif de favoriser des échanges directs entre les jeunes et les autorités locales au sein des quartiers, afin de mieux comprendre les mécanismes mis en place pour prévenir les conflits et encourager l’implication de la jeunesse.

Prenant la parole, le secrétaire général de l’ABLOGUI, Mamadou Hady Baldé, est revenu sur la portée de cette initiative.

« Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global, appelé “Appui à la participation des jeunes dans la promotion de la paix au niveau de l’axe Hamdallaye-Kagbelen”. L’objectif de cette rencontre était véritablement de créer un espace d’échange entre les jeunes des quartiers de l’axe et les autorités locales, afin de partager non seulement des expériences, mais aussi des avis sur la situation des jeunes et leur participation à la consolidation de la paix », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance de créer un tel cadre dans une zone longtemps confrontée à des violences et tensions sociales.

« Nous pensons que l’objectif est atteint, parce qu’il était important pour nous de créer ce cadre d’échange et de partage entre les autorités et les jeunes. Il fallait que les autorités expliquent ce qui est fait en matière de promotion de la paix et d’implication des jeunes dans ce processus. Mais aussi que les jeunes aient la possibilité d’exprimer leurs préoccupations, leurs priorités et de dire comment ils peuvent, eux aussi, contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité dans leurs quartiers », a-t-il souligné.

Du côté des autorités locales, l’initiative a été saluée comme un outil de rapprochement entre administrés et responsables communautaires. Le président du conseil de quartier de Wanindara Dispensaire, Ibrahim Baïlo Diallo, a insisté sur la nécessité de pérenniser ces cadres d’échanges.

« C’est une session à saluer, vu que ce n’est pas la première fois. C’est presque devenu une habitude entre les autorités et les populations. Nous sommes toujours avec la jeunesse. Aujourd’hui, vous, la presse, vous avez vu que la jeunesse est avec l’autorité de Wanindara. Nous sommes ensemble et, à chaque appel que nous leur lançons, ils répondent présents. ABLOGUI est une association que j’observais beaucoup. C’était même un rêve pour moi de rencontrer ses membres. Aujourd’hui, ils viennent vers nous, et nous aussi, nous leur avons donné de braves jeunes. Hady, par exemple, est un jeune formé dans ce quartier, dynamique et toujours engagé aux côtés de la population », a-t-il affirmé.

Les participants ont également exprimé leur satisfaction à l’issue de la rencontre. Pour Touré David Mamadi, cette session a permis de mieux comprendre les efforts engagés en matière de gouvernance locale et de sécurité.

« Nous avons retenu beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne l’organisation du quartier et les différentes stratégies mises en place pour approcher la jeunesse et la sensibiliser davantage à sa participation au développement, à la paix et à la quiétude sociale. Nous avons aussi compris, à travers l’intervention des autorités, que leur rôle est d’assurer notre sécurité. À ce niveau, de nombreux efforts sont déployés pour se rapprocher des jeunes et les sensibiliser à leur rôle dans le quartier », a-t-il martelé.

À travers cette initiative, l’ABLOGUI entend contribuer à l’instauration d’un dialogue inclusif et durable entre les jeunes et les autorités locales, dans l’optique de prévenir les conflits et de renforcer la cohésion sociale sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen.

Siby