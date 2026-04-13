Bénin : Paul Hounkpè reconnaît sa défaite et félicite le duo Wadagni-Talata

Au lendemain de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le candidat des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, a officiellement reconnu sa défaite. Dans un communiqué rendu public ce lundi 13 avril, l’opposant s’est appuyé sur les premières tendances pour tirer les conclusions du scrutin.

« À la lumière des grandes tendances issues de la remontée progressive des résultats, il apparaît qu’une avance se dessine en faveur du duo Wadagni-Talata », a-t-il indiqué, entérinant ainsi l’avantage de ses adversaires.

Dans la même déclaration, Paul Hounkpè a adressé ses « félicitations républicaines » à Romuald Wadagni, perçu comme le successeur désigné du président sortant Patrice Talon. Une posture qui tranche avec les contestations post-électorales souvent observées dans la sous-région.

Ancien ministre de la Culture sous Boni Yayi, le candidat de l’opposition modérée a également formulé des attentes à l’endroit du probable futur chef de l’État. Il a exprimé le souhait de voir le prochain pouvoir accorder une place centrale à davantage de « justice sociale, d’inclusion économique, de réformes institutionnelles et de réconciliation nationale », afin de répondre « aux aspirations profondes de notre peuple ».

Cette prise de position intervient alors que les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Les regards restent tournés vers la Commission électorale nationale autonome (CENA) et la Cour constitutionnelle, qui devraient publier les chiffres ce mardi 14 avril.

L’un des principaux points d’attention de ce scrutin demeure le taux de participation. L’élection s’est tenue sans la participation du principal parti d’opposition, Les Démocrates, recalé en raison d’un nombre insuffisant de parrainages.

Lors de la présidentielle de 2016, la participation avait atteint 65 %, avant de chuter à 50 % lors des consultations suivantes, traduisant un désengagement progressif d’une partie de l’électorat.

Siby