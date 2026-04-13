Tombolia : une jeune fille tuée à Kokoma, un suspect interpellé

Un drame s’est produit dans l’après-midi de ce lundi 13 avril dans le quartier Kokoma, dans la commune de Tombolia. Une jeune fille d’une vingtaine d’années, identifiée comme Saliou Djan Sow, a été sauvagement tuée.

Selon plusieurs témoignages, la victime aurait été violemment attaquée par un jeune homme dans des circonstances encore floues. Originaire de Mali Yemberin, dans la sous-préfecture de Sigon, elle résidait à la Cimenterie, dans la commune de Sonfonia. Sa famille, encore sous le choc, peine à réaliser l’horreur de cette disparition brutale.

Alertées, les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux pour contenir la tension et éviter tout débordement. Le chef du secteur de Kokoma, Mohamed Kerfala Bangoura, est revenu sur les faits.

« On m’a appelé pour m’informer de l’assassinat d’une fille dans mon secteur. J’étais à deux kilomètres, et j’ai immédiatement pris la moto pour venir sur les lieux. J’ai cherché à calmer la population qui voulait tuer celui qui a assassiné la fille. Mais le jeune n’est pas du quartier ainsi que la fille également. Il l’a est assassiné à l’aide d’un cailloux sur la tête. Le jeune est en état d’ébriété, il ne se contrôle pas. Il a écrasé la tête de la fille qui est décédée sur place. La famille de la fille est arrivée sur place. Nous avons appelé l’autorité pour venir empêcher qu’il y ait une deuxième victime. La gendarmerie est venue et ils ont pris le jeune. Je leur ai demandé d’envoyer et le corps et le jeune. Mais ils ont dit qu’ils vont envoyer le jeune en attendant l’arrivée des autorités compétentes pour s’occuper du corps de la fille. C’est ainsi que la population s’est opposé en exigeant qu’ils envoient les deux en même temps ou que le jeune ne bouge pas », a-t-il affirmé.

Sur place, la douleur des proches était palpable. Abdoulaye Sow, frère de la victime, peine à contenir son émotion.

« C’est ma grande sœur… Nous avons appris qu’elle avait été assassinée par un jeune homme. J’ai vu le corps. C’est inimaginable qu’une femme soit tuée de cette manière, en pleine journée, dans un quartier aussi fréquenté, sans qu’aucun passant ni aucune autorité n’intervienne. C’est vraiment inimaginable. Je n’ai pas pu bien regarder le corps. Je n’ai même pas réussi à reconnaître son visage. Sa tête a été complètement détruite. C’est insoutenable de voir un proche, surtout sa propre grande sœur, dans un tel état. C’est vraiment inimaginable. Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur les circonstances de sa mort. Nous savons seulement qu’elle a été assassinée », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter : « Nous demandons que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue. Lorsqu’un membre de ta famille est assassiné, et même au-delà de la famille, toute personne mérite justice. C’est inacceptable. Une plainte sera déposée. D’après ce que nous avons appris, l’agresseur a été arrêté et se trouve entre les mains des autorités ».

Le présumé agresseur a effectivement été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue à la gendarmerie. Le corps de la victime a été transféré vers une structure sanitaire pour les besoins des constatations.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame qui continue de susciter indignation et colère au sein de la population.

Aminata Camara