Concert : Khady Diop signe un retour magistral dans le bara de Koumakan !

Le rideau s’est levé le vendredi 10 Avril dernier sur une soirée pas comme les autres dans le bara de Koumakan. Devant un public sélect et averti, l’émotion était déjà palpable lorsque Moussa Doumbouya, patron des lieux, est monté sur scène pour introduire l’artiste. Quelques mots justes, empreints de respect et d’admiration, ont suffi pour annoncer ce moment attendu, le grand retour de Khady Diop.

Absente de la scène musicale depuis plusieurs années, et sans concert solo depuis 2016, Khady Diop a choisi Koumakan pour signer une réapparition forte, élégante et profondément artistique. Un choix qui en dit long sur l’importance de l’instant.

Dès les premières notes de “Love”, en guise d’introduction, l’artiste impose son univers. La voix est intacte, habitée, et la connexion avec le public immédiate. S’ensuit un voyage musical riche et maîtrisé à travers un répertoire soigneusement construit, “Mandali”, “Bhanto”, véritable moment de communion avec le public.

Au fil de la soirée, Khady Diop démontre toute l’étendue de son talent en naviguant entre ses propres titres et des reprises magistrales de quelques chansons qui ont marquées son adolescence. Elle revisite avec intensité “Sinotena” de Bambino, arrachant frissons et ovations, avant d’enchaîner avec “Tajabone” d’Ismaël Lô, “Femmes d’Afrique” d’Oumou Dioubaté une spéciale dédicace à toutes les femmes qui étaient présentent avant de clore le chapitre des reprises avec une ambiance Mbalakh comme on aime avec l’emblématique “Sali salé” de Coumba Gaoulo Seck.

Le voyage à continue avec d’autres de ses titres forts et identitaires tels que “Kankelènti”, et “Bolingo”, confirmant sa capacité à fusionner émotion, technique et présence scénique.

Moment fort également, l’interprétation de la célèbre chanson mandingue “Miniamba”, reprise avec élégance et puissance, juste après elle nous plonge dans une ambiance jamaïcaine avec l’indémodable “Guisnala” l’un de ses titres phare, avant de conclure en apothéose avec une version à la fois respectueuse et profondément personnelle du mythique “Malaika” de Miriam Makeba.

Dans une ambiance intimiste, presque hors du temps, Khady Diop a littéralement fait voyager son public, entre nostalgie, modernité et enracinement culturel. Chaque morceau racontait une histoire, chaque note portait une émotion.

Ce concert restera comme un moment de renaissance artistique, mais aussi comme une confirmation. Khady Diop est de retour, avec une maturité et une intensité qui renforcent encore son empreinte musicale.

Koumakan confirme, une fois encore, son rôle de vitrine des instants d’exception.

Alpha BALDE