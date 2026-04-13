Kankan : la colère des citoyens fait plier Guiter SA, le marigot de Sanfinah dégagé

Quelques heures seulement après la grogne des populations du district de Sanfinah, localité relevant de la commune rurale de Balandou, dans la préfecture de Kankan, les machines de la société Guiter SA sont entrées en action. À l’origine de la manifestation, le blocage du marigot est en passe d’être levé. Depuis l’après-midi de ce lundi, les travaux de dégagement sont en cours, au grand soulagement des citoyens rencontrés sur place.

Au total, deux camions, un excavateur et un porte-char sont mobilisés pour retirer les trois conteneurs qui ont longtemps servi de pont temporaire lors de la construction du nouveau pont reliant les villages de Sanfinah et Kotero. L’opération se déroule sous le regard attentif de nombreux habitants, composés de jeunes, de sages et de femmes venus des deux localités.

Sur les lieux, la tension laisse désormais place au soulagement. Les visages se détendent chez ces citoyens qui, tôt dans la matinée, avaient barricadé l’accès à la base-vie de Guiter SA à Sanfinah. Pour Djiba Diakité, l’un des habitants, cette intervention marque un tournant décisif.

« C’est la fin de la discorde et nous sommes très satisfaits. Nous saluons ce qu’ils font et c’était d’ailleurs l’objectif de notre sortie de ce matin. Nous rassurons tout le monde que la société peut continuer son travail sans problèmes après ce dégagement de ces conteneurs », rassure cet habitant.

Selon lui, ces travaux auront un impact direct sur le quotidien des populations. « les avantages sont nombreux. D’abord, l’endroit redevient propre et naturel. Je crois qu’on aura aussi moins de drames dans ce marigot après ces travaux », a poursuivi notre interlocuteur.

La rapidité avec laquelle la situation a été prise en charge surprend plus d’un dans la commune urbaine de Kankan. Certains y voient l’influence de ressortissants de la localité, notamment celle du ministre directeur de cabinet à la Présidence de la République, Djiba Diakité, lui-même fils de Sanfinah.

Michel Yaradouno, depuis Kankan