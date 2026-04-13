EMA 2026 : le Magazine Émergence dévoile les nominés dans les catégories « Meilleur Manager », « Meilleure Société Minière », « Meilleure Entreprise Publique » et « Meilleure Société Industrielle »

Conakry, 13 avril 2026 : Le magazine Émergence a dévoilé ce jour les nominés dans quatre catégories, en prélude à la prestigieuse cérémonie des Émergence Magazine Awards 2026, qui distinguera 17 acteurs majeurs de l’économie guinéenne et ouest-africaine.

L’événement de remise des distinctions aura lieu dans la soirée du vendredi 24 avril 2026, au Radisson Blu Hotel de Conakry.

I – Catégorie Meilleur Manager de l’année

ABOUBACAR KAGBE TOURÉ – DG SOGUIPAMI

HUSSAINE FOUANI – PDG FOUANI ET FRERES

ABDOUL KARIM DIALLO – DG SONOCO

II – Catégorie Meilleure Société Minière de l’année

SMB

MANAGEM

SPIC

III – Catégorie Meilleure Société Industrielle

FAPGAZ

SONOCO

GUINÉE INDUSTRIES

IV – Catégorie Meilleure Entreprise Publique de l’année

FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER (FER)

SONAPI

FAPGAZ