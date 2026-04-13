EMA 2026 : le Magazine Émergence dévoile les nominés dans les catégories « Meilleur Manager », « Meilleure Société Minière », « Meilleure Entreprise Publique » et « Meilleure Société Industrielle »

Conakry, 13 avril 2026 : Le magazine Émergence a dévoilé ce jour les nominés dans quatre catégories, en prélude à la prestigieuse cérémonie des Émergence Magazine Awards 2026, qui distinguera 17 acteurs majeurs de l’économie guinéenne et ouest-africaine.
L’événement de remise des distinctions aura lieu dans la soirée du vendredi 24 avril 2026, au Radisson Blu Hotel de Conakry.
I – Catégorie Meilleur Manager de l’année
ABOUBACAR KAGBE TOURÉ – DG SOGUIPAMI
HUSSAINE FOUANI – PDG FOUANI ET FRERES
ABDOUL KARIM DIALLO – DG SONOCO
II – Catégorie Meilleure Société Minière de l’année
SMB
MANAGEM
SPIC
III – Catégorie Meilleure Société Industrielle
FAPGAZ
SONOCO
GUINÉE INDUSTRIES
IV – Catégorie Meilleure Entreprise Publique de l’année
FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER (FER)
SONAPI
FAPGAZ