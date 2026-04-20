Kankalabé : Thierno Saliou Diallo succède à Mamadou Ciré Baldé à la tête de l’AJDK

L’Association des Jeunes pour le Développement de Kankalabé (AJDK) a procédé, le 19 avril 2026 à Conakry, à la passation de charges entre son président sortant, Mamadou Ciré Baldé, et son successeur, Thierno Saliou Diallo. Entre un bilan jugé élogieux et des perspectives axées sur l’innovation, la cérémonie a mobilisé sages, femmes et jeunes venus de la localité. Une forte mobilisation qui illustre que le développement communautaire demeure, avant tout, une affaire de cohésion sociale.

L’événement a débuté par l’intervention d’Ismaël Baldé, au nom du président sortant de l’Association des Jeunes pour le Développement de Dalaba (AJDD), absent du pays. Ce dernier a immédiatement souligné la force symbolique du rassemblement « Faire ce travail, il faut d’abord réussir à réunir les hommes et les femmes. Il suffit de voir la physiognomie de la salle pour se rendre compte qu’ici, vous avez les sages, les femmes et les jeunes du Kankalabé. Ce premier défi est une réussite ». Pour lui, l’organisation interne de l’AJDK est devenue un modèle « Kankalabé est quelque chose qui inspire au-delà de Dalaba. Que deviendrait cette jeunesse sans des sages qui ont tracé le chemin sur lequel les jeunes vont marcher ? », s’interroge-t-il.

Le président sortant, Mamadou Ciré Baldé, a transmis le flambeau après quatre années marquées par des réalisations concrètes. Dans un discours fleuve, il a rappelé que son mandat fut « bien plus qu’une responsabilité : ce fut un engagement de cœur, un devoir moral et un privilège immense au service de la collectivité », a martelé son représentant. Son bilan, salué par l’assemblée, touche tous les secteurs vitaux. Sur le plan éducatif, il a notamment cité « l’organisation de la Semaine de l’Éducation avec la distribution de matériels pédagogiques à l’ensemble des 23 écoles primaires » et la pérennisation du centre d’examen du BEPC.

Sur le plan des infrastructures, Mamadou Ciré Baldé a mis en avant la rénovation des écoles de Doghol Missidé et N’Dantaba, ainsi que le projet crucial des logements du personnel de santé « Ces projets ont été rendus possibles grâce à l’engagement des populations locales, avec un financement assuré en grande partie par la synergie d’actions de l’AJDK et de Bhantal Kankalabé USA ». Avant de quitter ses fonctions, il a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ses partenaires, tout en rappelant une vérité essentielle. « Les responsabilités sont passagères, mais l’engagement envers sa communauté est éternel », a affirmé Ismaël Baldé au nom du Mamadou Ciré Baldé.

Élu avec 68,3 % des voix, le nouveau président Thierno Saliou Diallo, arborant fièrement le traditionnel Leppi et le Pouto, a pris la parole pour tracer les contours d’une nouvelle ère. « Aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire. C’est un moment de vérité collective, un moment où l’histoire de notre association tourne une page sans jamais renier son passé », a-t-il déclaré. Plaçant son mandat sous le la devise « Rassembler, Inspirer, Agir », il a rendu un hommage vibrant à ses prédécesseurs depuis 1995, affirmant que « ce que nous recevons aujourd’hui n’est pas un simple héritage administratif, c’est un patrimoine moral, une mémoire vivante ».

Le nouveau leader entend inscrire son action dans une double exigence « La continuité dans la stabilité et l’innovation dans l’action ». Il a annoncé des priorités claires, notamment faire de l’éducation un pilier de transformation, renforcer la santé communautaire et impulser la digitalisation de l’organisation. Il a également lancé un appel vibrant à la diaspora « Aux filles et fils de Kankalabé résidant à l’étranger, je vous invite à créer des antennes AJDK, en emboîtant le pas à Bhantal Kankalabé USA qui est un précurseur incontournable », a-t-il souligné.

Cette passation de service, au-delà du changement d’hommes, réaffirme la maturité d’une association devenue le moteur du développement et l’espoir de toute une génération pour la sous-préfecture de Kankalabé.

Thierno Amadou Diallo