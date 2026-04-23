Zénith de Paris : Ans-T-Crazy veut hisser la Guinée au sommet

De ses hits créatifs à son style original, Ans-T-Crazy s’impose aujourd’hui comme l’une des figures montantes de la musique guinéenne et africaine. Cap sur le Zénith de Paris. Le 11 septembre 2026, Ans-T-Crazy investira cette salle mythique pour un spectacle inédit, très attendu par ses fans. En prélude à cet événement d’envergure, l’artiste a animé une conférence de presse ce mardi après-midi au Jardin du 2 Octobre.

Entouré de figures emblématiques de la scène guinéenne : Sékouba Kandia Kouyaté, One Time, Ablaye M’Baye, Lass D C, Kathy Diop et Lil Sacko, il a levé le voile sur les ambitions de ce concert qui se veut historique.

Pour Ans-T-Crazy, ce rendez-vous dépasse largement sa personne. Il s’agit d’un projet national, porté par les couleurs du Rouge-Jaune-Vert.

« Ce concert, c’est pour la Guinée. Vous savez, aujourd’hui, nous artistes, il est gênant quand on sort du pays et qu’on nous demande : Quels sont les spectacles que vous avez faits ? On a du mal à répondre, parce que nous avons rempli de grands stades au pays, mais nous devons aussi être capables d’exporter nos talents à l’étranger. Le Zénith de Paris, c’était un rêve. Et maintenant, je veux en faire une réalité », a-t-il souligné.

Dans la même dynamique, l’artiste n’a pas manqué de saluer son confrère Mohamed Kamissoko, alias Azaya, qu’il considère comme un précurseur.

« Je remercie mon frère Azaya qui a cru en ce rêve et qui a été le premier à écrire l’histoire. Qu’on le dise ou pas, en tant qu’artiste, c’est le rêve de tout le monde », a-t-il indiqué.

Conscient de l’enjeu, Ans-T-Crazy lance un appel fort à l’unité nationale autour de cet événement.

« J’appelle tous les Guinéens, médias, influenceurs, population et diaspora, à conjuguer le même verbe pour que ce concert soit une réussite. Vous savez, quand on “tape poteau”, les gens diront que c’est un artiste guinéen qui a échoué, et c’est ce qu’on ne souhaite pas. Tous ensemble pour réaliser ce rêve, d’où le slogan : “Wongbo Zénith bè” », a-t-il conclu.

Le rendez-vous est désormais pris : septembre 2026 à Paris pourrait bien marquer un tournant pour la musique guinéenne sur la scène internationale.

Lonceny Camara