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CAN 2027 : la CAF fixe un ultimatum au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie

Par LEDJELY.COM

La Confédération africaine de football hausse le ton dans le dossier de la Coupe d’Afrique des nations 2027. À l’issue d’une réunion stratégique avec les différentes parties prenantes, l’instance a fixé un cap clair : août 2026 sera un tournant décisif dans l’organisation du tournoi.

Après deux jours de concertations, la CAF a annoncé la tenue d’une revue globale de l’état d’avancement des infrastructures à cette échéance. Une date désormais perçue comme un véritable test grandeur nature pour les trois pays coorganisateurs : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Dans son communiqué, l’instance dirigeante du football africain indique que « les ministres ont réaffirmé l’engagement de leur gouvernement à veiller à ce que toutes les installations répondent aux exigences de la CAF dans les délais convenus ». Une déclaration qui sonne comme une promesse… mais aussi comme un engagement sous surveillance.

Pour tenir le calendrier, une feuille de route accélérée a été adoptée. Objectif affiché : livrer des infrastructures conformes aux standards requis pour accueillir la plus prestigieuse compétition du continent.

Mais derrière le discours officiel, l’enjeu est clair. Le rendez-vous d’août 2026 pourrait sceller le sort de cette organisation tripartite. Il permettra à la CAF d’évaluer concrètement le niveau de préparation et, si nécessaire, de prendre des mesures drastiques, y compris un retrait de l’organisation.

À un peu plus d’un an de cette échéance, le compte à rebours est lancé pour Nairobi, Kampala et Dar es-Salaam. La CAN 2027 se joue désormais aussi en coulisses, entre promesses politiques et réalités infrastructurelles.

N’Famoussa Siby

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