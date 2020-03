SECURITE ALIMENTAIRE : des équipements pour l’Office de contrôle de qualité

Dans le cadre du projet d’appui au renforcement des capacités opérationnelles de l’Office national de contrôle de qualité, le ministère du Commerce dote ledit office d’un premier lot d’équipements et matériels de microbiologie. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi 27 mars 2020, au siège de l’Office, sis à Matoto en présence du ministre, Boubacar Barry.

Parmi les équipements, on note des réfrigérateurs de laboratoire, un ensemenceur, un congélateur armoire, des incubateurs, l’autoclave vertical, etc. Pour chacun de ces équipements, Ibrahima Baska Doumbouya, chargé de la cellule de recherche bactériologique à l’office a donné l’utilité et la fonction. Puis, promet-il : « en ce qui concerne la qualité des aliments, on va se prononcer maintenant valablement avec certitude et on va sortir des résultats fiables ».

Quant à lui, le ministre Boubacar Barry promet un autre lot d’équipements très prochainement. L’idée, selon lui, étant de rééquiper totalement l’Office de manière à restaurer toute sa performance. Ce qui suppose aussi un volet formation qui, lui aussi, sera pris en compte.

Balla Yombouno