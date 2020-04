COVID-19 : le Consortium SMB-Winning apporte à la Guinée du matériel médical d’une valeur totale de 1,5 million de dollars

Depuis le début de la pandémie Covid-19 en Guinée, le Consortium SMB-Winning est en première ligne pour participer à la lutte contre le virus, notamment en apportant un soutien financier et logistique aux autorités sanitaires guinéennes, aux hôpitaux et cliniques du pays. Le Consortium annonce donc le décollage de l’aéroport de Guangzhou dans la nuit du 17 au 18 avril 2020 d’un avion-cargo transportant l’équivalent de 1,5 million de dollars de matériel médical à destination de la Guinée, dont l’atterrissage est prévu à Conakry vers 15h GMT le 18 avril.

Ce don de matériel médical comprend notamment :

Un systèmeBioRadde détection PCR en temps réel, équipement de laboratoire pour faire les tests ;

Un Extracteur automatisé d’acides nucléiques pour les tests de biologie moléculaire (avec purificateur d’échantillons) ;

Des kits de test (détection rapide, test fluorescence PCR…) ;

Des lots de masques de protection (masques médicaux, masques N95…) ;

Des lots gants de protection (gants médicaux, gants stériles…) ;

Des thermomètres électroniques ;

Ces équipements qui seront répartis auprès des différents partenaires dans le cadre du plan national de prévention et de riposte à la pandémie de COVID-19 en Guinée, viennent s’ajouter aux premières interventions du Consortium SMB-Winningqui a déjà procédé à des dons financiers à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), représentant une valeur totale de 350 000 dollars US.

En interne, le Consortium SMB-Winning a mis en place un plan de prévention et de réaction face au Covid-19 de trois niveaux. Actuellement au niveau 2, les accès aux sites miniers sont réduits au strict nécessaire pour les opérations et l’ensemble des employés sont sensibilisés aux gestes barrières et mesures d’hygiènes.

Acteur majeur du développement local, le Consortium accompagne également les communautés en les tenant informées des mesures sanitaires et en apportant un soutien financier et logistique à l’offre de soin dans la région. Les équipes HSSE et relations communautaires du Consortium jouent un rôle essentiel dans cette action de prévention vis-à-vis de l’ensemble de la population.

« Depuis le début de la pandémie, le Consortium est en première ligne pour soutenir les autorités sanitaires et les populations guinéennes, déclare Fadi Wazni, Président du Conseil d’Administration de la SMB. En tant qu’entreprise citoyenne, nous serons aux côtés de nos partenaires et des communautés pour surpasser cette crise ensemble ».

« La dimension internationale du Consortium est un atout pour la Guinée dans la lutte contre le Covid-19, explique Sun Xiushun, Président Directeur Général du Consortium. Avec les équipes de Winning basées à Singapour, nous avons pu mobiliser tous nos réseaux d’affaires pour permettre l’approvisionnement rapide de matériels médicaux produits dans la région et les envoyer en Guinée. Aussi longtemps que nécessaire et dans la mesure de nos capacités, le Consortium sera mobilisé pour renforcer la riposte sanitaire guinéenne ».