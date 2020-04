Kankan /GOUVERNORAT: Mohamed Gharé passe le témoin à Sadou keita

Le nouveau gouverneur de Kankan, Sadou Keita, a pris fonction ce samedi 18 avril 2020. La cérémonie de passation de service s’est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat, dans le strict respect des mesures barrières. L’inspecteur général du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et les cadres régionaux, préfectoraux, communaux et la presse locale étaient au rendez-vous.

« Pendant mes trois ans et quatre mois de collaboration, on a résolus les problèmes domaniaux et de mares, on a rétabli la paix dans la région, on a réussi à asseoir la cohésion et la tranquillité dans la région ce grâce aux notables et citoyens de la région », rappelle Mohamed Gharé, gouverneur sortant. Qui dit quitter Kankan avec le cœur net : « mon successeur est aussi une référence en guinée, je souhaite qu’il fasse plus que moi ».

Pour sa part, Sadou Keita, gouverneur entrant indique : « c’est ici que j’ai commencé ma carrière administrative et je fais mon retour après 11 ans d’absence. Je prends la région là où le général l’a laissé. On va continuer de travailler pour promouvoir la paix et consolider la cohésion sociale ». Dans la foulée, il promet de continuer à prôner la politique du gouvernement.

Depuis Kankan

Michel Yaradouno pour le djely. Com

Tel: 620 997 057