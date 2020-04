Brouilles entre Kassory Fofana et Mama Kanny, l’autre conséquence du Plan de riposte

Pour le gouvernement guinéen, le Plan de riposte contre le coronavirus pourrait avoir plus de méfaits que d’avantages. En particulier, la cohésion de l’équipe que dirige Ibrahima Kassory Fofana pourrait en sortir particulièrement affectée. Déjà, selon certaines sources, les relations entre la primature et le ministre de l’Energie ne seraient plus au beau fixe depuis que le locataire du Palais de la colombe, gêné aux entournures par les commentaires de la Banque mondiale, a jeté en pâture Cheick Taliby Sylla. Voilà que dans la foulée, nous apprenons que la ministre du Plan, elle aussi, avait eu des réserves contre ledit Plan. Mais que ces réserves, le premier ministre n’avait pas apprécié qu’elles aient été adressées exclusivement au président de la République et non à lui dont c’est pourtant la mission de coordonner l’action du gouvernement. Conséquence, dans le courrier ci-dessous, adressé au chef de l’Etat, Kassory Fofana dénonçait alors une attitude empreinte d’insubordination de la part de Mama Kanny Diallo.

Le fait même qu’un courrier aussi confidentiel puisse se retrouver aussi banalement sur la place publique est symptomatique de l’ambiance délétère et de la tension qui règne au sein du gouvernement.

La rédaction