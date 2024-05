Moussa Moise Sylla : « Les dégâts sont importants…»

Après l’incendie survenu ce lundi matin au ministère de la culture, du tourisme et de l’artisanat, Moussa Moise Sylla indique à notre micro que le feu a été maîtrisé à la suite à l’intervention des sapeurs-pompiers. Il précise qu’il y a eu au moins 5 bureaux dont le sien qui ont été consumés par le feu.

Selon le ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat, les dégâts sont importants : « Les dégâts sont importants, mon bureau a été touché. Parce que le feu s’est déclaré au bureau adjacent au mien. Mais les sapeurs-pompiers ont pu quand même faire leur travail. Je salue leur professionnalisme. Tout le plafond est parti, beaucoup de documents ont été consumés par les flammes. Dans le bureau où l’incendie s’est déclaré et dans le mien, nous avons pu sauver des documents, des disques durs et du matériel informatique. Les services compétents donneront plus de détails ».

Plus loin, le ministre Moussa Moise Sylla ajoute que : « Malgré cet incident, le département va continuer à travailler. Nous allons tenir les réunions de cabinet, les activités du ministère. C’est le message que je lance à l’ensemble des travailleurs du département ici à Conakry et au niveau déconcentré, il faut maintenir la dynamique, parce que nous avons des résultats à produire. Cet incendie n’est qu’un petit incident qui arrive dans le parcours de toute entité. Il faut être focus sur l’objectif principal et travailler ».

Pour terminer, Moussa Moïse Sylla a profité de l’occasion pour saluer la promptitude avec laquelle l’équipe des sapeurs-pompiers s’est rendue sur les lieux et surtout le professionnalisme qui a caractérisé le travail qu’ils ont pu abattre.

Fodé Soumah