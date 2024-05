Kaloum : les sinistrés de Coronthie commencent à percevoir leur dédommagement

Le gouvernement guinéen à travers la Primature a entamé ce lundi 6 mai 2024, le processus de dédommagement des sinistrés de Coronthie, victimes de l’explosion du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la commune de Kaloum en présence de la cheffe de cabinet de la Primature, des cadres du ministère de l’Habitat, du président et du vice-président de la délégation spéciale de Kaloum.

Cette première étape consiste à donner une prime de transport ou de déplacement qui s’élève à un million de francs guinéens pour les locataires au nombre de 322 et deux millions pour les concessionnaires au nombre de 55.

Pour Amara Touré, représentant des sinistrés de Coronthie : « Aujourd’hui l’Etat à essayer de faire une petite avance parce qu’on s’était convenus après plusieurs réunions que chaque locataire doit bénéficier de 2.500.000 fg le mois pendant 7 mois et les concessionnaires 2.500.000 fg pendant deux ans. Mais lors de ces négociations, ils ont pensé que pour les accompagner, chaque locataire doit bénéficier de 1000.000 fg pour ses frais de déplacement. En ce qui concerne les concessionnaires, c’est 2.000.000 (deux millions) d’accompagnement pour les frais de déplacement ».

Au cours des discussions avec ces sinistrés, le gouvernement a annoncé l’ouverture d’un compte bancaire dans lequel les montants à eux destinés devaient être versés. « Le compte sera opérationnel à partir du jeudi. Mais comme il était question de faire des accompagnements par rapport aux frais de transport, c’est ce qu’on est en train de leur donner maintenant. Ce geste du gouvernement donne de l’espoir aux sinistrés », a rajouté Amara Touré.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les bénéficiaires apprécient le geste du gouvernement. C’est le cas par exemple de Malick Bangoura qui confie : « Aujourd’hui, je dis Dieu merci. J’étais couché, malade, on m’a appelé pour me dire de venir au siège de la commune de Kaloum. Je viens, on me donne un montant d’un million de francs guinéens pour ma prime de transport jusqu’à ce qu’on me donne le reste de l’argent. Le jour où j’aurais le reste, pas question de polémiquer, je prends toutes mes affaires et je quitte les lieux. Merci au gouvernement de penser à nous ».

Mohamed Lamine Bangoura, chef de cabinet du ministère de l’Habitat, de l’Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l’Etat, assure que le geste ainsi posé par le gouvernement « est une manière de rassurer la population ». C’est en tout cas, selon lui ce pourquoi les autorités s’évertuent à « gérer la situation post incendie des du dépôt Hydrocarbures de Kaloum. C’est un montant forfaitaire. Le montant pour les concessionnaires, c’est deux millions pour leur permettre de se déplacer, déplacer les équipements pour leurs nouveaux logements. Et les locataires c’est un montant d’un million leur permettant de se déplacer vers les nouveaux logements ».

Ces montants, poursuit-il, sont remis aux sinistrés de manière provisoire. « Le temps pour nous de reconstruire le site afin de faire un bail partagé avec les concessionnaires. C’est un début de dédommagement, c’est un processus. Ça ce n’est qu’un début et nous allons continuer à travailler avec eux parallèlement jusqu’à ce que toute la population qui a été victime soit relogée. C’est un programme et l’habitat va travailler dans un cadre à changer l’image de la ville de Conakry » précise-t-il.

