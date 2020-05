COYAH : situation très tendue entre population et forces de l’ordre à Maneah

La situation est très tendue ce mardi entre la population de Maneah dans la préfecture de Coyah et les forces de l’ordre. Les citoyens de cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de Conakry protestent contre le barrage posté à Friguiady dans le cadre de l’application de l’interdiction de sortie de la capitale guinéenne décidée par les autorités pour lutter contre la propagation de nouveau coronavirus.

Selon un citoyen de la localité que nous avons joint au téléphone, cette colère de la population est partie du fait que leur sous-préfecture est coupée des localités qui l’entourent. « Les populations souffrent depuis que ce barrage a été érigé ici. Difficilement certains gagnent leur quotidien car on sort difficilement. Et quand on arrive à sortir difficile de rentrer. Même nos mamans souffrent actuellement, car elles n’arrivent plus à écouler leurs marchandises », explique-t-il.

Les jeunes manifestants ont barricadé la route de Maneah à Coyah ville. Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule qui n’entend pas céder tant que le barrage de Friguiady n’est pas levé. Le commissariat de police local aurait été incendié par les jeunes manifestants.

Balla Yombouno