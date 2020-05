AZIZ DIOP : « Sékou Touré, 26 ans, général Conté, 24 ans, pourquoi pas 15 ans pour Alpha Condé » ?

Quand, il y a quelques jours, il a dit demander pardon à tous les Kankanais auxquels il aurait fait du mal, on a cru entendre une pointe de regret. Mais décidément, il n’en était rien. Aziz Diop, le désormais préfet de Coyah demeure égal à lui-même, en proie au zèle démagogique. C’est en effet ce dont il vient de faire montre à l’occasion d’un ultime entretien qu’il a accordé ce dimanche à quelques confrères de la capitale de la savane guinéenne. Amené à intervenir sur l’opportunité pour le président Alpha Condé de se succéder à lui-même, l’ancien leader de la société civile n’a pas voulu faire les choses à moitié. Faisant montre d’une conception du progrès démocratique bien à lui, il pense que si les présidents Sékou Touré et Lansana Conté ont respectivement fait 26 et 24 ans au pouvoir, il n’y aurait aucun crime qu’Alpha Condé, à son tour, fasse 15 ans. On notera au passage qu’il ne sait même pas qu’entre la constitution de 2010 et celle de 2020, la durée du mandat présidentiel a évolué !

C’est d’abord au Front national pour la défense de la constitution (FNDC) que s’est attaqué Aziz Diop. Invité à réagir aux accusations selon lesquelles il est celui qui aura finalement empêché le mouvement anti-nouvelle constitution de manifester dans le Nabaya, il répond et charge : « il n’y a jamais eu de FNDC à Kankan, c’est une bande de bandits ».

Et c’est sur cette lancée qu’il déclare par la suite : « si Sékou Touré a fait 26 ans au pouvoir, 24 ans pour le général Conté, pourquoi pas 15 ans pour Alpha Condé, vu tout ce qu’il a fait pour le pays ».

Eh bien, à Coyah, on sait désormais à quoi s’en tenir !

Boubacar Sanso BARRY