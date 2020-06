MATOTO : les citoyens du quartier de Kory Kondiano dans la rue pour réclamer l’électricité dans les foyers

Très tôt ce mercredi matin 24 juin 2020, les citoyens de Khabitaya, dans la commune de Matoto, sont sortis dans la rue pour réclamer le retour du courant électrique dans les foyers mais aussi la réfection de la route qui traverse leur quartier. Ils dénoncent également l’ancien président de l’Assemblée nationale qui, selon eux, n’a rien fait pour leur quartier.

Devant le domicile de Claude Kory Kondiano, nommé le weekend dernier au poste du Haut représentant du Chef de l’État, ces jeunes se disaient catégoriques sur leur position avant d’être dispersés quelques minutes après par les forces de l’ordre à coup de gaz lacrymogènes. Les deux parties s’étaient engagées dans un face-à-face tendu mêlant jets de pierres contre gaz lacrymogènes.

Joint au téléphone par Ledjely.com, Karifa Kourouma, un des jeunes manifestants du quartier, explique les raisons de leur présence dans la rue ce matin. « Nous manifestons pour dénoncer le manque d’électricité dans notre quartier car ça fait un bon moment que notre transformateur a des pannes récurrentes, à cause de la surcharge. C’est vraiment inacceptable que le Haut représentant du Chef de l’Etat et ancien président de l’Assemblée nationale soit un habitant de notre quartier et que nous manquons de courant électrique ici quand on sait qu’il a fait des années dans ce quartier. On a galéré ensemble et il connait tous les problèmes. Et s’il est aujourd hui à ce poste, il devrait faire face aux problèmes de son quartier. S’il nous donne de l’électricité, il aura contribué au développement du pays. On ne lui demande pas de sortir de l’argent de sa poche, on lui demande tout simplement de prendre ses responsabilités et faire face à notre problème. C’est tout ce qu’on lui demande », a-t-il expliqué.

Selon notre interlocuteur, il y a de cela près de six mois que le quartier Khabitaya n’a pas d’électricité normalement à cause notamment des pannes récurrentes sur le transformateur. « À chaque fois, le transformateur explose. Et après on revient pour le réparer, ainsi de suite cela se répète. Nous avons demandé à ce que les autorités nous envoient un autre transformateur, elles nous ont répondu qu’il n’y a pas de nouveau transformateur disponible », a-t-il souligné.

Par ailleurs, d’après Karifa Kourouma, les jeunes manifestent également pour dénoncer le mauvais état de la route de leur quartier. « Le goudron mis il y a moins de deux ans est aujourd’hui impraticable », a ajouté ce jeune leader du quartier.

A la question de savoir s’ils pensent que c’est Claude Kory Kondiano qui doit être la solution à leur problème, M. Kourouma a répondu que le haut représentant du président Alpha Condé peut user de ses relations pour aider son quartier. « Il n’est pas le ministre de l’Énergie, mais il est un haut responsable de ce pays. Il peut faire quelque chose. On ne demande pas plus, on ne lui demande pas d’arranger nos foyers, on lui demande juste d’arranger son pays, d’intervenir pour son quartier », a-t-il plaidé, précisant ne pas être contre lui. « S’il nous donne le courant électrique, on sera calme. On n’est pas contre lui. On n’est contre personne, on réclame juste notre droit ».

Balla Yombouno