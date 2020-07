L’UFDG compte appeler ses partisans à participer à la révision du fichier électoral (Cellou Dalein Diallo)

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) compte appeler ses partisans à participer à la révision du fichier électoral, prévue du 20 juillet au 03 août 2020. L’information a été confirmée ce matin par le président du président du parti Cellou Dalein Diallo, intervenant sur les antennes de radio Espace FM. Le parti du principal opposant au pouvoir du président Alpha Condé justifie cette décision par ce qu’il considère comme étant « la nécessité de chaque citoyen de s’acquitter de son devoir civique et de pouvoir se procurer, au besoin, des documents administratifs ».

A en croire l’ancien Premier ministre, cette décision n’entrave en rien la position ferme du parti. « Nous récusons la CENI, mais nous avons des gens qui sont là-bas qui sont issus des partis politiques (de l’opposition). Pour l’instant, nous avons vocation à participer aux élections, mais sans Alpha Condé. La bataille que nous sommes en train de mener actuellement, c’est pour que Alpha Condé qui n’a plus le droit de participer à un scrutin ne soit plus candidat aux prochaines élections. En dehors de ça, il y a d’autres questions préjudicielles. Il y a ce parlement qui n’est pas légitime. Ce n’est pas la volonté populaire qui est là. Il faut que ce parlement soit dissout. Mais encore pour aller à une élection, il faudrait qu’il y ait un fichier sincère qui reflète fidèlement l’état du corps électoral et qui soit consensuel. Ensuite, il faudrait qu’il y ait un chronogramme pour ça, un programme qui permettra de mettre en œuvre toutes les actions jugées utiles pour l’organisation d’un scrutin transparent, où la souveraineté du peuple sera respectée. Donc nous ne sommes pas d’accord avec le fichier, avec les modalités actuelles de son assainissement et le chronogramme. Nous nous battons pour que le double scrutin soit annulé et qu’il y ait un dialogue politique de bonne foie pour identifier toutes les actions à mener permettant à la Guinée d’aller à des élections législatives et présidentielles équitables, justes et crédibles », a argumenté Cellou Dalein Diallo.

A noter que la date du démarrage de cette révision électorale coïncide à une manifestation annoncée par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) dont l’UFDG est partie intégrante, prévue le 20 juillet prochain, pour « demander » le départ du président Alpha Condé.

Hawa Bah