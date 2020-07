PRÉSIDENTIELLE 2020 : la CODECC enregistre une nouvelle adhésion

Depuis la signature de sa charte de création, le 30 mai dernier, la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité ( CODECC) a enregistré plusieurs adhésions. Ce jeudi 16 juillet, l’Action forestière pour la continuité (AFC) qui officialisé son adhésion à cette structure qui entend garantir la victoire du candidat du RPG/Arc-en-ciel à la prochaine élection.

Dans la déclaration lue par le porte-parole de l’AFC, Woigo Beavogui a indiqué que c’est après 8 mois de concertation avec les ressortissants et amis de la Guinée forestière qu’ils ont décidé de s’organiser au sein de la structure dénommée « Action forestière pour la continuité« .

Selon lui, ce mouvement de soutien à la mouvance présidentielle a pour mission « la mise en oeuvre de tous les mécanismes légaux pouvant contribuer à la continuité du RPG/Arc-en-ciel au pouvoir d’une part, promouvoir la paix et la quiétude sociale en région, d’autre part« . Se disant se fonder sur les « progrès réalisés dans les secteurs socio-économiques » en Guinée, la structure, par la voix de son porte-parole, a sollicité au peuple de Guinée en général et celui de la région forestière en particulier, de toutes les sensibilités, d’être patients, tolérants, mais aussi reconnaissants à l’endroit du président Alpha Condé. « L‘Action forestière pour la continuité tient à rassurer les uns et les autres du soutien de la région forestière à ses filles et fils engagés aux côtés du Pr Alpha Condé pour l’accompagnement dans son combat de développement économique et social de la Guinée« , a-t-il assuré.

Présidant cette cérémonie d’adhésion, Domani Doré, porte-parole de la mouvance présidentielle a indiqué que cette adhésion « vient renforcer notre conviction pour le choix porté au président de la République, Pr Alpha Condé. Ce choix qui nous lie à travers les actions du président de la République que nous enregistrons chaque jour avec beaucoup de joie et de responsabilité. Au nom des responsables de la CODECC, je voudrais souhaiter la bienvenue dans cette grande dynamique qui permettra justement à la région forestière au même titre que toutes les régions de se rendre véritablement compte que le président de la République n’est là que pour œuvrer dans le cadre du développement global et durable. En ce qui nous concerne, nous ne pourrons que vous rassurer de notre disponibilité à user de cette organisation pour que la paix règne en région forestière. Nous userons de votre organisation pour permettre aux jeunes et aux femmes de se rendre compte que la transformation des biens que Dieu a bien voulu nous offrir à travers ce que nous appelons les mines sur le plan du sous-sol et du sol. Ce qui est important, c’est que personne ne viendra construire ce pays à votre place. Et choisir le Pr Alpha Condé, c’est faire le choix de l’avenir« , a-t-elle plaidé.

Parlant de l’élection présidentielle annoncée pour le 18 octobre prochain dont les conventions régionales du parti au pouvoir se tiennent actuellement à l’intérieur du pays, Domani Doré a indiqué que « tout se dégage en faveur de la candidature du Pr Alpha Condé. Ce qui est important, c’est que la démocratie dans sa forme comme dans le fond doit permettre autant au sein du RPG/Arc-en-ciel qu’ on demande l’avis de tous. Et cet avis est en train de nous rassurer encore que le RPG/Arc-en-ciel souhaite poursuivre dans la logique du développement durable« .

Balla Yombouno