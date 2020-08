CPI: le Bureau du procureur annonce l’analyse des allégations sur les crimes imputés à Alpha Condé

Saisi il y a peu via un signalement à lui déposé par les avocats du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) vient de réagir. Sa saisine étant relative à des allégations laissant entendre qu’en marge des manifestations organisées ces derniers mois contre le troisième mandat en faveur d’Alpha Condé, des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis à l’encontre des opposants, le Bureau de Fatou Bensouda annonce l’analyse desdites allégations. L’objet de cette analyse, peut-on lire dans le courrier adressé aux avocats du FNDC, est « d’évaluer sur la base des informations disponibles, si les crimes allégués paraissent relever de la compétence de la Cour pénale internationale et justifient par conséquent l’ouverture d’un examen préliminaire de la situation concernée« . Le Bureau du procureur indique dans la foulée que ladite analyse « se déroulera le plus rapidement possible« , mais si note-t-il également, une, « analyse plus approfondie peut prendre un certain temps« .

Ci-dessous l’intégralité du courrier adressé aux avocats du FNDC par le bureau du procureur de la CPI