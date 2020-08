COVID-19: le Collectif des six mobilise des kits sanitaires pour les médias

Dans le cadre de l’implication de ses membres à la lutte contre la maladie du nouveau coronavirus et à la suite de la campagne de sensibilisation qu’ils ont déjà menée via leurs témoignages respectifs, le Collectif des six premiers journalistes guinéens atteints de la Covid-19, procédera ce vendredi 14 août 2020 à une remise de kits sanitaires à destination des médias publics et privés du pays.

Ces kits sanitaires composés notamment de masques et du gel hydro-alcoolique – auxquels s’ajouteront des denrées alimentaires à l’intention des confrères ayant récemment été affectés par la maladie – ont été collectés grâce au soutien et à l’accompagnement de partenaires sollicités par le Collectif. La remise donnera lieu à deux cérémonies respectivement prévues à 9 heures au siège de l’Union des radios et télévisions libres de Guinée (URTELGUI), sis à Nongo, et à 11 heures, à la Radiodiffusion télévision guinéenne (RTG-Koloma).