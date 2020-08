En pleine mutinerie, des soldats maliens ont rassemblé mardi 18 août plusieurs hauts responsables civils et militaires pour les ramener à leur base, ont déclaré une source des services de sécurité et un fonctionnaire du bureau du Premier ministre. Selon un chef de la mutinerie, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou Cissé, ont été « arrêtés » en fin d’après-midi à Bamako.

🔴 Sous bonne escorte l’ex-président #IBK et son ex-Premier ministre sont arrivés dans le camp militaire de #Kati….A suivre #Mali pic.twitter.com/7OGSTM7TLi — ibrahim Ⓜ (@sysawane) August 18, 2020

« Nous pouvons vous dire que le président et le Premier ministres sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui », a déclaré ce militaire ayant requis l’anonymat. « IBK (le président Keïta) et son Premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati », le camp militaire de la banlieue de Bamako où la mutinerie a débuté dans la matinée, a affirmé une autre source militaire dans le camp des mutins.

Des coups de feu sur la base de Kati

Dans un communiqué, le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, a demandé auparavant aux soldats de se retirer et a appelé au dialogue pour résoudre la situation.

La mutinerie « reflète une certaine frustration qui pourrait avoir des causes légitimes ». Le gouvernement du Mali « demande à tous les auteurs de ces actes de se retirer », a déclaré Boubou Cissé.

Un porte-parole militaire malien a confirmé que des coups de feu ont été tirés sur la base de Kati, à environ 15 km de la capitale, mais a déclaré qu’il n’avait pas d’autres informations.

🔴🇲🇱 ALERTE INFO – Coup d’État militaire au #Mali. Le président #IBK et le Premier Ministre ont été arrêtés selon le chef des mutins. Les manifestants sympathisent avec les militaires mutins à #Bamako. #CriseSocioPolitique pic.twitter.com/LUDsVSRvFC — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) August 18, 2020

En 2012, une mutinerie sur cette même base de Kati avait conduit à un coup d’État et renversé le président de l’époque, Amadou Toumani Touré, et contribué à la chute du nord du Mali aux mains des djihadistes qui continuent à opérer dans le nord et le centre du pays.

Un diplomate européen a déclaré qu’un nombre relativement faible de membres de la Garde nationale, apparemment en colère à cause d’un conflit salarial, s’était emparé d’un dépôt de munitions mardi mais aurait ensuite été encerclé par d’autres services d’ordre gouvernementaux.

« Oui, mutinerie. Les soldats ont pris les armes », a déclaré de son côté une source au sein des services de sécurité.

Ouest France