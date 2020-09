ELECTION DU 18 OCTOBRE : l’UFR confirme le boycott

On savait déjà que l’Union des forces républicaines (UFR) ne prendrait pas part à la présidentielle d’octobre 2020. Mais désormais, la décision est à la fois officielle et assumée. la déclaration produite par le parti de l’ancien premier ministre Sidya Touré en fait foi. Sur les raisons de ce choix, le parti invoque l’illégalité de la candidature d’Alpha Condé, l’absence de conditions d’une élection transparente et équitable (fichier électoral, CENI, cour constitutionnelle, administrateur territoriaux et forces de défense et de sécurité dévoués au pouvoir, selon le parti). En outre, l’UFR explique sa décision par la nécessité de ne pas « cautionner un processus électoral qui n’aboutira qu’au désordre généralisé« .

Ci-dessous la déclaration du parti