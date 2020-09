MANIF DU 29 SEPT: Labé se met en retrait

Elle avait initialement décidé de répondre favorablement à l’appel de la Coordination nationale du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) relatif à la mobilisation de ce mardi 29 septembre. Mais à 24 heures de la marche déjà interdite par les autorités, la coordination régionale de Labé annonce le report de la manifestation qui aurait dû se tenir dans la cité de Karamoko Alpha. Une décision de dernière minute que le FNDC-Labé justifie par des informations laissant indiquer des manœuvres qui seraient ourdies par le pouvoir en vue de provoquer des affrontements, dans le sillage de marche.

Très concrètement, le FNDC qui commence qui se dit « soucieux de la préservation de la paix et de la quiétude sociale » dans la capitale de la Moyenne Guinée, invoque « la militarisation de la ville et la prédisposition des autorités à susciter un conflit ethnique pour des fins politiques » et « les risques élevés et les différents éléments rapportés par nos démembrements dans les quartiers et secteurs« .

Eu égard à ces motifs, la coordination décide du report de la marche à une date ultérieure. Et en attendant, elle invite les citoyens à « rester mobilisés pour s’opposer par tous les moyens légaux à la présidence à vie voulue par M. Alpha Condé » et à demeurer « vigilants face aux manœuvres divisionnistes prônées par un régime aux abois« .

Ledjely.com