KANKAN : les autorités lancent la campagne contre la poliomyélite

La Guinée – à l’instar de certains pays de la sous région – s’apprête à organiser les journées locales de vaccination dans 18 districts sanitaires du pays, dans les régions de Kankan, Faranah, N’Zérekoré et Labé. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce jeudi 1er octobre 2020 au centre de santé Salamani dans la commune urbaine de Kankan, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Sous la houlette du ministère de la Santé et du représentant pays de l’UNICEF en Guinée, le centre de santé Salamani a abrité ce jeudi les activités de lancement officiel de la campagne contre la poliomyélite en Guinée cette année. Plus d’un million d’enfants seront concernés par cette campagne qui se tiendra du 3 au 6 octobre dans plusieurs villes du pays.

En prenant la parole, le directeur régional de la santé par intérim de Kankan a indiqué que cette campagne s’organise après la découverte d’une dizaine de cas à travers le pays. « Nous avons effectué les investigations dans toutes les villes de la région. 13 cas ont été notifiés et c’est suite à cela que le ministère et ses partenaires ont pris le soin d’organiser cette campagne. Dans la région de Kankan, 466 988 enfants âgés de 0 à cinq ans seront concernés par cette campagne. Déjà, grâce à l’appui du ministère de la Santé et des partenaires, les agents vaccinateurs et les équipes de travail sont disposés à faire ce travail pour la satisfaction de chacun. Rassurez-vous que notre équipe s’investira pour bouter hors de notre localité ce poliovirus », a-t-il déclaré.

En représentant le gouverneur de la région de Kankan Sadou Keita à cette cérémonie, le directeur de cabinet du gouvernorat, Almamy Simbally Camara, a invité les vaccinateurs à fournir assez d’efforts pour toucher un grand nombre d’enfants ; avant d’inviter les parents à garder les enfants à la maison. « Vous aurez le lourd boulot pendant ces journées locales. Battez-vous pour que l’enfant se trouvant aux derniers confins de Kankan ait sa dose pour lui permettre de ne pas être invalide. Les autorités locales seront à vos côtés pour une parfaite réussite de cette campagne. Les enfants sont l’avenir de notre pays et j’invite donc les mamans à garder leurs enfants à la maison car ce vaccin est inoffensif et les autorités seront à vos côtés », a promis M. Camara.

A en croire à Pierre Ngom, représentant pays de l’UNICEF en Guinée, les partenaires du pays appuieront les différentes campagnes pour le bien-être de tous, surtout des enfants. Il a rappelé la particularité de ce premier passage de 2020. « Le 25 août dernier restera dans les mémoires africaines, car cette date coïncide à la déclaration officielle de la fin de la poliomyélite sauvage en Afrique. Cela témoigne que notre continent est aussi au rendez-vous du monde. Mais, de nouveau cas de poliomyélite virus dérivés ont été récemment déclarés dans quatre régions du pays et c’est pourquoi les partenaires soucieux de la santé de tous ont mobilisé plus d’un million de vaccins pour nos enfants. La particularité de ce premier passage résulte du fait que nous sommes mobilisés à vacciner et protéger tous les enfants de zéro à cinq ans du pays. Car la poliomyélite est preventable grâce aux vaccins administrés aux enfants ».

En procédant au lancement officiel au nom du ministre de la santé, Mamadi Kourouma, conseiller politique dudit département a exprimé ses attentes à l’issue de cette campagne. « Nous souhaitons le vert à tous les districts sanitaires concernés par cette campagne. Notre département veillera à l’atteinte des résultats escomptés, car la dynamique développement sanitaire a pris son envol », a-t-il fait remarquer.

La cérémonie a pris fin par quelques pièces théâtrales et l’administration de doses de vaccins aux enfants présents sur les lieux de la cérémonie

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com