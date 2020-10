PRESIDENTIELLE 2020 : Rabiatou Serah Diallo sensibilise les populations pour la culture de la paix

A moins d’une semaine de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, des Guinéens se mobilisent pour que le scrutin se déroule dans la paix. Ce lundi, la présidente du Conseil économique social, environnemental et culturel (CESEC) a procédé au lancement officiel des journées de sensibilisation pour la paix. Une activité qui se tiendra dans les cinq communes de la capitale, Conakry.

A l’entame de ses propos, Hadja Rabiatou Serah Diallo a indiqué qu’on ne peut parler de la paix en occultant les droits de l’homme et du citoyen. Pour elle, la période des élections est un moment très sensible qui invite tous les citoyens à adopter une attitude responsable pour le maintien de la paix dans le pays.

« Nous, Guinéennes et Guinéens, ces élections présidentielles qui sont suivies par la communauté internationale doivent focaliser toute notre attention pour le maintien d’une paix durable. Nous devons, citoyennes et citoyens, militantes et militants des partis politiques, actrices et acteurs engagés dans ce processus de démocratisation, d’observer la plus grande retenue lors de la tenue des meetings et des mobilisations sociales », a-t-elle déclaré.

« A cette occasion, a ajouté Hadja Rabiatou Serah Diallo, il revient donc à tous les Guinéens de prendre un total engagement, traduisant par des actes concrets, notre ferme volonté à cultiver l’esprit d’un dialogue franc et constructif et d’une justice sociale (…) Pour quelque prétexte que ce soit ou autre proposition d’un modèle de société, nous devons penser d’abord à la Guinée qui est notre patrimoine commun ».

Balla Yombouno