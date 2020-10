E-OBSERVATION : #GuineeVote présente son deuxième rapport de la journée électorale sur le déroulement du scrutin

[DECLARATION] – L’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) et le Parlement des jeunes de l’Union du fleuve MANO pour la paix (PJUFM), à travers l’initiative #GuinéeVote, ont déployé sur toute l’étendue du territoire national, des jeunes E-observateurs pour suivre le déroulement du scrutin. Au total cinq million trois cent dix-neuf mille cent quarante-six (5 319 146) électeurs inscrits sur la liste électorale ont été appelés aux urnes pour choisir le futur Président de la République pour les prochaines années. A travers cette initiative, ABLOGUI et ses partenaires ont mis en place un dispositif électronique leur permettant de collecter et de traiter les informations en lien avec le scrutin par la mise en place d’un centre citoyen de veille électorale.

A la suite de la première déclaration relative à l’ouverture des bureaux de vote, celle-ci fait le bilan de l’observation menée par les 200 E-observateurs déployés pour suivre le déroulement du scrutin.

Après analyse des données recueillies sur864bureaux de vote observés, le constat révèle que la journée électorale s’est déroulé globalement dans un climat apaisé sans incident majeur.

Toutefois, il convient de faire mention de quelques irrégularités, anomalies et incidents qui ont été constatés par endroits. Il s’agit notamment :

La présence de deux ou plusieurs électeurs à la fois dans un isoloir ;

La non-présentation des cartes électeurs avant tout vote ;

La suspension partielle du vote par endroit ;

L’influence du vote des électeurs par des tiercespersonnes ;

L’expulsion des délégués de certains partis politiques par endroit ;

Les intimidations et ingérences des forces de sécurités et de certains membres des bureaux de vote ;

L’incivisme de certains électeurs provoquant des incidents dans certains bureaux vote

Manque de professionnalisme de certains membres des bureaux de vote

Dépassement de vote par procuration dans certains bureaux de vote

Le manque de matériels dans certains bureaux de vote

Le nombre incomplet des membres dans certains bureaux de vote

Délocalisation de certains bureaux de vote sans informations préalable des électeurs ; etc.

Nous reviendrons sur les données chiffrés concernant ces faits

A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la première déclaration, le centre citoyen de veille électoral félicite l’ensemble des parties prenantes pour le déroulement pacifique de cette journée électorale. C’est aussi le lieu de leur lancer un appel solennel à l’esprit de civisme et de maturité démocratique dans la conduite de la suite du processus, notamment les opérations de dépouillement, de centralisation et de publication des résultats provisoires par la CENI.

Le centre félicite également l’ensemble des E-observateurs pour le travail de qualité abattu tout au long de cette journée électorale et les exhorte à maintenir cette dynamique pour la suite des activités planifiées.

Nous ne saurons terminer sans remercier l’ensemble des partenaires notamment OSIWA pour son appui financier.

Enfin nous vous invitons à suivre demain à 13H, la déclaration finale du centre citoyen de veille électoral.