DPJ : le ministre de la Citoyenneté rend visite aux responsables de l’UFDG et de l’ANAD

Détenus dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire (DPJ) depuis la fin de leur audition de ce jeudi 12 novembre 2020, les cinq responsables de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) – Ibrahima Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé et Abdoulaye Bah – et de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) – Etienne Soropogui – ont reçu ce vendredi la visite du ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale. S’inscrivant dans la dynamique d’une décrispation du climat politique particulièrement tendu depuis la tenue de l’élection présidentielle, la visite de Mamadou Taran Diallo avait pour objectif de s’enquérir de l’état et des conditions de détention des leaders politiques.

Selon nos informations, le ministre Mamadou Taran Diallo a réussi à échanger avec l’ensemble des responsables politiques. Dans une atmosphère détendue, tous ont assuré être détenus en garde à vue, se porter bien et n’avoir pas subi de violences ou de traitements dégradants. Et nous rapporte—t-on, les échanges ont eu lieu en présence d’un des avocats des opposants, en la personne de Me Alseny Aïssata Diallo.

