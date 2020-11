Labé touchée par une crise de sel suite à la fermeture des frontières

[Par AGP] – Les impacts lourds de la fermeture des frontières avec la Guinée-Bissau et le Sénégal ne sont plus à démontrer dans la région de Labé, en Moyenne-Guinée.

Au-delà de l’augmentation vertigineuse des prix, certains produits de consommation ont complètement disparu sur les marchés. C’est le cas du sel utilisé sur toute la chaine alimentaire dans la société.

Dans la matinée de ce samedi 28 novembre 2020, le correspondant régional de l’Agence guinéenne de presse, après avoir fait un tour du marché central, a constaté une absence totale de ce produit importé à 95% du Sénégal et de la Gambie. Les inquiétudes des populations sont sans commentaires.

« Moi depuis un mois, je n’ai pas eu du sel dans mon magasin. Même les prix m’ont échappé parce que je ne vends plus. Toute cette ligne, au moins cinq magasins, nous vendons tous du sel. Mais nous n’en avons pas depuis longtemps à cause de la fermeture des frontières. Si Labé n’en a pas, les autres préfectures n’en auront pas également parce que c’est ici qu’elles viennent pour s’en procurer. Mais, même nous, on ne cherche que pour garder dans nos familles pour les enfants au moins », a confié Elhadji Lamine Diallo avec une mine serrée, trouvé devant sa boutique vide de tout contenu depuis un mois.

Dans les quartiers, les mères de famille ne cachent plus leurs craintes par rapport à l’impact de cette crise sur l’alimentation familiale. « Hier, j’ai fait le tour du marché Yenguema pour se procurer du sel, en vain. C’est ma voisine qui m’a prêté un pot en attendant. Sinon, je me demandais comment préparer pour les enfants. Aujourd’hui encore, je n’ai pas trouvé. C’est vraiment inquiétant parce qu’on ne peut rien préparer sans le sel. Le gouvernement doit revoir ça, sinon la population va souffrir », se désole Aissatou Kourouma, rencontrée au marché Yeuguema par AGP.

Cette pénurie risque de créer une crise alimentaire sans précédent si rien n’est fait dans sous peu de temps. Maitre Alimou Kanté, boulanger, a déjà réduit considérablement sa production de pains par manque du sel. « J’ai l’habitude de produire à hauteur de deux ou trois sacs la nuit et deux sacs dans l’après midi. Mais, il y a de cela deux jours, je ne travaille que sur un sac la nuit et un dans l’après-midi parce que sans le sel, le pain ne peut être consommé. Le sac qui se vendait à 25 000 se négocie désormais ente 80 et 100 000. Même ça, c’est si l’on en trouve. Mes clients commerçants me disent qu’ils n’en ont plus. Je n’ai rien à demander à l’Etat parce que le gouvernement connait tout ce qui se passe dans ce pays », a expliqué le maitre boulanger, visiblement désespéré.

En plus du sel, beaucoup d’autres produits disparaissent chaque jour des marchés et les prix poursuivent leur montée en flèche.