GUINÉE : bientôt la pose de panneaux ou de pictogrammes dans les forêts classées

Dans les jours à venir, un décret du chef de l’État autorisera le ministère en charge de l’Environnement à procéder à l’inventaire, à la délimitation, à la matérialisation des nouvelles limites et la pose des panneaux ou pictogrammes dans chacune des forêts classées de la Guinée. Une annonce faite ce jeudi 17 décembre lors du Conseil des ministres.

Dans sa communication, le ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts a indiqué que la Guinée dispose d’un potentiel important et diversifié de ressources biologiques et forestières constituées par différents types de formations forestières d’une superficie de 13 189 000ha ; soit 53,63% du territoire national dont 1 140 000ha de domaines classés, de plus d’une vingtaine de sites protégés dont 15 de renommée mondiale et 6 aires de mangrove d’importance internationale.

« La Guinée dispose également d’une faune sauvage de 1 117 espèces d’insectes, 260 espèces de mammifères, 518 espèces d’oiseaux, 140 espèces de reptiles et 76 espèces d’amphibiens », a ajouté Oyé Guilavogui.

Par ailleurs, le ministre a déploré que « malgré ces surfaces de forêts protégées dans notre pays, nous demeurons encore loin du taux de couverture de 30% recommandé par les conventions internationales régissant les écosystèmes forestiers dont notre pays est État-partie ».

Et au terme des débats, le Conseil des ministres a donné son accord au ministre Guilavogui pour la mise à jour des Actes de Classement des Forêts Classées à travers un projet de Décret à soumettre à son attention.

Balla Yombouno