L’ANAFIC échange avec les médias sur la décentralisation et le développement local

Ouverture, ce lundi 21 décembre dans la préfecture de Coyah, d’un atelier d’échanges sur le thème : ‘’Média, décentralisation et développement local ». Organisé par l’Agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC), cette rencontre a réuni plusieurs journalistes venus de différents organes de presse et d’institutions du pays.

Laye Camara, responsable des opérations techniques à l’ANAFIC, revient sur les raisons de cet atelier. « L’objectif, c’est de renforcer notre capacité de communication sur le terrain. Pour ça, nous avons jugé nécessaire de rencontrer les journalistes pour partager avec vous nos différents outils, manuels et aussi nos différentes réalisations sur le terrain. Cette formation sera axée en deux tranches : il y a une partie théorique pour partager les outils cités ci-dessus, aussi vous amener sur le terrain pour que vous puissiez regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain et avoir un échange avec les bénéficiaires », a-t-il expliqué.

A l’issue de cette rencontre, l’ANAFIC attend des participants une communication dissuasive et une communication de la persuasion pour vulgariser ses réalisations sur le terrain qui sont en conformité avec la loi, a ajouté Dr Laye Camara. « Nous voulons qu’il y ait une communication dissuasive pour démontrer dans les débats qu’il y a des outils que l’ANAFIC utilise qui sont en conformité avec la loi. On est un projet qui accompagne le processus du développement dans le respect de la loi ; aussi une communication de la persuasion, c’est-à-dire vous devez informer les collectivités sur ce que nous sommes en train de faire. Informer aussi les communautés nationales et internationales et persuader les gens des biens fondés du processus de la décentralisation comme le seul outil capable non seulement de transférer les compétences à la base mais aussi de responsabiliser les populations locales dans le développement à la base », a-t-il indiqué.

La décentralisation, le développement local, parler des acteurs de la décentralisation, des rôles et responsabilités de chaque acteur dans le processus de décentralisation sont les modules qui feront l’objet de la formation. Selon Alpha Ibrahima Barry, chef section de transfert des compétences et patrimoine de collectivité à la Direction nationale de la Décentralisation, cette formation est organisée « pour qu’après cette formation que les journalistes puissent nous aider à ce que les populations soient au même niveau que les sectoriels pour que le processus de décentralisation puisse être enclenché et trouver des moyens pour que les populations puissent avoir des bénéfices vis-à-vis du processus de décentralisation ».

Pour rappel, l’ANAFIC est un établissement public à caractère administratif créée par décret en novembre 2017 et financé à 99,99% par l’État guinéen.

Mariama Ciré Diallo