Les premiers mots de Youssouf Dioubaté à sa sortie de prison

Youssouf Dioubaté qui était poursuivi pour « production, diffusion et mise à la disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre public et la sécurité publique » et condamné à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 20 millions de francs guinéens a recouvré sa liberté ce mercredi 23 juin 2021, au lendemain de la grâce présidentielle qui lui a accordée, avec Souleymane Condé, le président Alpha Condé.

A sa sortie de prison, l’ancien détenu politique s’est confié à la presse : « La prison est synonyme d’humiliation et de la prise de conscience. J’avais mis mes pieds dans l’eau, personne ne pouvait les enlever, si ce n’est que le président de la République, Pr Alpha Condé. Grand merci à lui ! Et j’ai sollicité auprès de lui que le train qui avait démarré depuis des années fasse l’escale pour avoir des nouveaux passagers ».

Balla Yombouno