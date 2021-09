KANKAN : les nouvelles autorités installées

Vingt quatre heures après le coup d’Etat enregistré en Guinée, on note des changements au sein de l’administration dans les régions et préfectures du pays. Les Gouverneurs et préfets nommés par Alpha Condé sont en train d’être remplacés. C’est le cas à Kankan où le général Aboubacar Sidiki Diakité jusque-là commandant de la 3ème région militaire du camp Soundiata occupe désormais le poste de gouverneur de la région et le colonel Étienne Tounkara de la gendarmerie est le nouveau locataire de la préfecture.

C’est sous une pluie battante que les nouveaux hommes forts de la ville ont pris fonction dans la matinée de ce 06 septembre 2021. Au gouvernorat, Sadou Keita a passé le témoin au général Aboubacar Sidiki Diakité qui est déjà prêt à assumer sa nouvelle fonction : « Nous avons pris fonction, nous invitons les populations à se donner la main, à travailler ensemble, à ne pas accepter la division, on ne peut pas développer un pays dans la démagogie, on va bannir la démagogie. Ce n’est pas contre quelqu’un mais la volonté de Dieu ».

Pour sa part? le colonel Étienne Tounkara, nouveau préfet, est allé dans le même sens : « C’est le moment qui est venu, tout ce que nous faisons est pour le bien-être du citoyen guinéen. Si les positions changent, c’est les mêmes missions, nous sommes administrateurs aussi. On doit se donner les mains et je souhaite travailler avec tout le monde, ne craignez pas parce que suis militaire ».

Visiblement bouleversé et dépassé par la situation, Amara Lamine Soumah a souhaité plein succès à son successeur tout en laissant entendre ceci : « Tout passe et rien n’est éternel, on a discuté de beaucoup de choses ensemble car vous nous avez aidé à obtenir beaucoup de résultats ».

Le calme règne dans la ville de Kankan. Les citoyens vaquent librement à leurs occupations.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com