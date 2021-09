Kankan : ce que la famille du colonel Doumbouya attend du peuple de Guinée

Depuis le dimanche 5 septembre 2021, la Guinée a un nouvel homme fort. Il s’agit du colonel Mamady Doumbouya, originaire de Kankan, qui a renversé le régime d’Alpha avec un groupe de militaires. Dans la famille du patron des forces spéciales et désormais président du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD), on formule des prières pour sa réussite mais on confie également le colonel Mamady Doumbouya au peuple de Guinée.

A Kankan, le domicile des parents du chef de la junte situé dans le quartier Banankoroda ne désemplit pas. Des mouvements de soutien et des citoyens anonymes s’y rendent pour serrer la main aux parents du nouvel homme fort de Conakry. Sa maman, Hadja Mandjoula Sylla confie que le colonel a passé une bonne partie de son enfance à Kankan. Aujourd’hui, elle a du mal à trouver les mots: « je prie que Dieu protège tous les enfants de ce pays. Qu’Allah aide mon fils dans ses collaboration et qu’il soit aimé par le peuple de Guinée ».

Le frère et ami d’enfance de l’ancien légionnaire de l’armée française invite le peuple à faire confiance au président du CNRD qui selon lui est un homme de parole. « Nous confions Laye Madi à tout le peuple de Guinée surtout à ses amis militaires. C’est une personne qui a toujours honoré sa parole et nous croyons qu’il va faire ce qu’il a dit dans sa première déclaration », martèle Papin Kaba.

Elhadj Mamadi Doumbouya, grand frère du père biologique du président du comité national pour le rassemblement et le développement a formulé des prières et bénédictions pour la réussite de sa mission: « J’invite tous les guinéens à prier pour mon fils afin qu’il réussisse la tâche, que Dieu veille sur lui et ses collaborateurs, que Dieu l’aide et le protège ».

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com