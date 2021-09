Palais du peuple : Refoulé, Étienne Soropogui vide son sac  

Le leader du mouvement « nos valeurs communes » n’a pas eu accès à la salle où se tenaient les consultations entre les partis politiques et le CNRD, ce mardi 14 septembre 2021. Un refus qui a mis Étienne Soropogui, dans tous ses états.

Selon Étienne Soropogui, il est inacceptable que la porte lui soit fermée pour un tel évènement alors que « les intentions ont été données [ par la junte au pouvoir] pour que la transition soit conduite dans la sérénité et dans l’inclusion [car] cela n’est pas de nature à nous aider ou à construire une transition sereine et inclusive », a exprimé le leader du mouvement nos valeurs communes

Devant la salle des congrès, les forces de sécurité ont refoulé le président du mouvement « nos valeurs communes» qui ont reçu l’ord de ne pas laisser des leaders dont les partis ne sont pas agrées « Encore une fois, je représente mon parti qui est membre de l’ANAD. Un souhait a été exprimé par le président de la transition qui consiste à dire qu’il ne veut exclure personne. Nous nous sommes déplacés. Nous ne sommes demandeurs de rien. On nous connait dans ce pays. On ne peut pas venir ici et qu’on nous ferme la porte comme des malpropres. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui ont voulu faire de nous des mouvements ne sont plus au pouvoir. Nous avons déposé une demande de légalisation qui nous a été refusée par l’ancien régime. Je crois que tout cela est derrière nous. Rien n’existe en terme d’institution dans ce pays en ce moment », a-t-il conclu avant de s’en aller

Aliou Nasterlin