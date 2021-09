Conakry : les épouses des militaires détenus plaident pour la libération de leurs maris

Réunies en petit groupe à l’esplanade du palais du peuple, les épouses des militaires arrêtés par les précédents régimes et détenus dans les différentes prisons de Conakry plaident auprès des nouvelles autorités militaires pour la libération de leurs maris. Elles l’ont fait ce mardi 21 septembre 2021.

Élisabeth Zoumanigui , épouse du commandant Marcel Guilavogui témoigne que son mari a été arrêté depuis le 20 mars 2010 . Après son arrestation, il a été conduit à la maison centrale de Conakry où il a séjourné pendant 10 ans. Actuellement, il est détenu à la prison civile de Kindia.

Sur la question de savoir ce qu’on reproche à son mari, elle répond : » pour la première fois on l’accusait d’être impliqué dans la tentative d’assassinat du capitaine Dadis Camara , pour la deuxième fois on l’accuse dans l’affaire du 28 septembre et actuellement on l’accuse d’usurpation de titre . Il n’a pas de dossier fixe. Mon mari comme d’autres militaires détenus n’ont jamais été jugés. C’est pourquoi, nous plaidons auprès des nouvelles autorités militaires à sa tête le colonel Mamady Doumbouya de libérer nos maris. Nous lui plaidons de le faire à cause de nos enfants ».

Selon elle, les enfants des détenus ont grandi à l’absence de leurs pères: « Nous avons des enfants qui souffrent, difficilement nous parvenons à les prendre en charge. Nous sommes obligées de faire des travaux ménagers pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Pour l’amour de Dieu nous lui supplions de gracier nos maris. Chaque fois et cela depuis des années, on nous a promis de les libérer en vain ».

Balla Yombouno