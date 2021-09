COVID-19 : les Etats-Unis offrent 336 milles doses de vaccins Johnson & Johnson à la Guinée

CONAKRY, 24 SEPTEMBRE 2021 – La République de Guinée vient de recevoir plus de 302.400 doses de vaccins Johnson et Johnson/Jansen (J&J/Janssen), don bilatéral des Etats-Unis d’Amérique à travers le mécanisme COVAX, un partenariat entre la Coalition pour les Innovations en matière de Préparation aux Epidémies (CEPI), Gavi, l’UNICEF et l’OMS.

La remise de ce lot de vaccins intervient dans le cadre de l’appui que les partenaires bi et multilatéraux apportent au Gouvernement guinéen dans la riposte contre la COVID-19. Ces doses supplémentaires de vaccins permettront de relever le niveau de couverture vaccinale, d’assurer une distribution équitable des vaccins dans le pays en vue de réduire la chaine de transmission de la pandémie.

« La Guinée et les Etats Unis d’Amérique font front commun face à cette pandémie, unis par leur conviction partagée de l’importance de l’équité vaccinale dans le monde. Nous encourageons la population à continuer de se faire vacciner », a déclaré le Secrétaire Général du ministère de la Santé, Dr Sékou Condé.

Le vaccin J&J/Janssen diffère des autres types de vaccins COVID-19 actuellement disponibles en Guinée, notamment le vaccin Astra Zeneca, Sinovac et Sinopharm, etc. car il ne nécessite qu’une seule dose. En outre, le vaccin J&J/Janssen peut être conservé à des températures de conservation habituellement utilisées dans les centres de santé, ce qui le rend parfaitement adapté à la vaccination des populations dans les zones rurales ou difficiles d’accès.

« Les États-Unis sont fiers de travailler avec leurs partenaires pour intensifier la lutte contre la COVID-19 dans le monde, ouvrir la voie à un remède mondial et établir une plus grande sécurité sanitaire nationale et mondiale », a déclaré le Chargé d’Affaires de l’ambassade des Etats-Unis, Steven Koutsis.

La vaccination est un outil essentiel dans la lutte contre la COVID-19 et permet de sauver des millions de vies. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les Centres africains de Contrôle des maladies (CDC) recommandent aux pays de continuer à déployer tous les vaccins approuvés par l’OMS, notamment le Johnson et Johnson/Jansen.

Le Représentant de l’OMS en Guinée, le professeur Georges Alfred KI-ZERBO a félicité les autorités et les a rassurées de l’appui constant de son organisation et des autres agences du Système des Nations Unies et partenaires à la Guinée dans la lutte contre la COVID-19. « Les vaccins homologués par l’OMS sont efficaces, sûrs et disponibles en Guinée. L’OMS travaille sur le terrain pour le renforcement des capacités, la surveillance épidémiologique, la prise en charge des cas et l’appui aux équipes et centres de vaccination », a relevé le professeur Georges Alfred KI-ZERBO.

L’UNICEF assure la commande, le transport des vaccins et des matériels d’injection. L’UNICEF appuie également le gouvernement guinéen dans l’amélioration de la chaine de froid et le stockage des vaccins.

« L’UNICEF et les autres partenaires sont mobilisés aux côtés du Gouvernement de la République de Guinée pour faire face, limiter et contenir la propagation du virus, y compris la troisième vague de la COVID-19 dans le pays. L’UNICEF est partie prenante du mécanisme COVAX et continuera à soutenir le Gouvernement guinéen dans le déploiement des vaccins et des activités opérationnelles, notamment la communication des risques, l’engagement communautaire et la mobilisation sociale », a souligné Dr Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée.

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), en charge de la coordination des interventions, du suivi et de la mise en œuvre des activités opérationnelles au Ministère de la santé, assurera la distribution des vaccins dans les différents sites de vaccination du pays.

Pour rappel, outre cette livraison de vaccins J&J/Janssen, la République de Guinée a déjà reçu, du mécanisme COVAX, 399.360 doses de vaccins Astra Zeneca.