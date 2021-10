COMMUNE DE KALOUM : le secrétaire général et d’autres cadres accusés dans un détournement de 7 milliards 

C’est une affaire de ‘‘détournement’’ de 7 milliards de francs guinéens dans le cadre de la réalisation de six projets par l’agence du financement des communes de Conakry (AFICCON) qui a été dénoncée ce lundi 11 octobre 2021 par un conseiller communal de la commune de Kaloum.

Au prime abord, Fouceny Koné, conseiller communal à la mairie de Kaloum interrogé par ledjely.com, se dit à la fois surpris et choqué d’apprendre par d’autres personnes l’existence d’un appel d’offre lancé au sein de la commune de Kaloum, sans qu’ils ne soit informé, « les entreprises nous ont appelé que la commune a lancé 60 appels d’offres (…). J’ai été surpris d’apprendre que madame la mairesse n’était même pas informée. L’appel d’offre porte sur les projets qu’AFICCON est censée financer. Au départ, au niveau de la commune de Kaloum s’était 22 projets qui coûtent à peu près 122 milliards. De 122 milliards on s’est retrouvé à 80 milliards, ensuite 40 milliards puis 14 milliards et finalement à 7 milliards, mais sur la base de quoi et qui a décidé de tout cela ? Nous en tant que conseillers nous avons voté 22 projets qui ont été soumis à AFICCON, mais à la fin, on a compris que seulement 6 projets ont été retenus mais sur la base de quoi ? » s’interroge le président de la commission de développement local à ladite commune.

Enfonçant le clou, il rajoute, « nous constatons qu’il y a une gestion opaque, il n’y a pas de transparence dans le processus. Selon le secrétaire général, le courrier est venu le 30 septembre étant donné qu’il est indiqué dans le courrier que l’affiche devrait se faire le 28 septembre. Le secrétaire général a connaissance de la procédure, il a antidaté le courrier afin de respecter le processus. En plus, les dossiers d’appel ont été vendus mais à qui, nous l’ignorons pour le moment » dit-il avant d’imputer la responsabilité de ces actes à quatre personnes dont le secrétaire général de la commune et de préciser, « ça sent du détournement parce qu’il n’y a pas de transparence, c’est une gestion opaque de la chose publique, l’argent les appartient pas, il faut que la procédure soit respectée » conclu-t-il.

Pour sa défense, le secrétaire général rejette en bloc les accusations formulées contre sa personne, « l’AFICCON nous a dit que les microprojets qu’on a envoyés, ils n’ont retenu que 6. Parmi les 6 projets, il y a la construction d’une usine communautaire, la rénovation des toilettes dans les 10 quartiers, la rénovation de l’école primaire Frederico Mayor, (…) ce sont ces 6 projets qui été retenus par l’AFICCON. On n’avait envoyé 22 projets et seulement 6 ont été retenus. Les projets font 6 milliards et quelque, taxés de 18% ce qui fait 7 milliards 400 milles et quelque. Aucun franc n’est à la commune. C’est quand on va finir le dépouillement, faire l’attribution des marchés au conseil communal, le conseil communal transmet ces documents à AFICCON pour avis. C’est lorsqu’on va recevoir la lettre de non objection que l’AFICCON va mettre l’argent à la disposition de la commune pour les entreprises qui ont eu le marché » explique Djelimodou Kourouma et de préciser, « Il n’y a aucune gestion opaque, la preuve est que l’appel d’offre a été affiché et passé même dans les radios. Personne de la commission ne verra cet argent parce qu’il viendra au receveur communal qui va payer les entreprises selon les procédures édictées dans le document ».

Balla Yombouno