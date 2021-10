Cellou Dalein Diallo à ses militants :« la page Alpha Condé est tournée»

Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo était en assemblée générale ce samedi 16 octobre 2021. Comme c’est le cas depuis la fermeture par le défunt régime du siège du parti, elle s’est déroulée en ligne. Le président de l’Union des Forces Démocratique de Guinée-UFDG- a demandé à ses militants de tourner la page Alpha Condé avant d’annoncer l’adhésion massive » de certains responsables du RPG à l’UFDG.

Lee président de L’UFDG a commencé par révéler que ces derniers temps, plusieurs militants du parti d’Alpha Condé ont migré vers son parti. « C’est parce qu’ils ont compris que l’UFDG est un parti qui est constant dans la défense des valeurs qui sont chères au peuple de Guinée ». Une situation qui l’amène d’ailleurs à demander à tous les responsables et militants de son parti d’accueillir ces derniers avec « respect et considération » car selon lui, cela ne fera que grandir son parti. « Parce que avant, beaucoup avaient de l’admiration pour nous mais ils n’osaient pas », ajoute-t-il

Poursuivant, le président de l’UFDG a également invité ses militants à ne plus critiquer son ancien rival politique « l’heure n’est plus aux critiques destinées à Alpha Condé. C’est le passé grâce à Dieu. J’ai toujours dit que le haket (l’injustice ) va pas demeurer », sermonne t-il, tout en soulignant qu’il ne faut toutefois pas oublier les victimes des différentes manifestations électorales « nous avons l’obligation de ne pas les oublier pour qu’ils aient droit à la justice et la réparation », exige t-il de ses militants

Pour finit, Cellou Dalein Diallo a également fait savoir à ses militants qu’un responsable du Rpg, résidant dans la commune de Ratoma a démenti tous les « dénigrements » portés à l’encontre de l’UFDG et ses militants ces dernières années « il m’a dit que : cette campagne d’intoxication qui a été menée contre vous n’est pas vrai. Je vous ai tellement fait du tort, donnez moi le temps de me racheter parce que si je meurs avec toute cette charge, je ne serai pas à l’aise », a dévoilé le président L’UFDG

Aliou Nasterlin