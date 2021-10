GEL ET DEGEL DE COMPTES : Lounceny Nabé donne des précisions

Depuis quelques jours, la décision du gel des comptes d’un certain nombre d’entités et de personnalités par le CNRD se heurte à une avalanche d’interrogations. D’autant qu’au gel que certains trouvent démesurément prolongé, est venu s’ajouter le dégel partiel ou total qui lui-même donne lieu désormais à d’autres questions, en raison des montants inexplicablement élevés qui ont été sortis dans la foulée. Les suspicions et autres doutes grandissant au sein de l’opinion publique, les autorités ont dû organiser hier une conférence de presse pour notamment donner des éléments d’explication en vue de dissiper les nuages d’incompréhension.

Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) en a profité pour faire un certain nombre de précisions. Notamment, a-t-il tenu à relever, le « gel concerne les comptes qui obéissent aux règles du budget de l’Etat. Le but, c’était de faire en sorte que les nouvelles autorités aient une vue d’ensemble de la situation au moment où un changement radical a été opéré dans notre pays. Dans la perspective de la formation du nouveau gouvernement, c’était pour que les ministres puissent trouver une situation leur permettant de remplir les fonctions qu’ils sont appelés à remplir ». Et si par la suite, on en est venu au dégel, cela relevait d’une mesure de « souplesse » à laquelle le CNRD a été contraint de se soumettre. Cette nécessité d’assouplissement s’est manifestée par rapport au paiement du salaire des fonctionnaires ou par rapport à l’ouverture des classes. « Pour les secteurs éducatifs, un certain nombre de dépenses ont été identifiées, examinées et validées. Ces dépenses ont fait l’objet de paiement », a indiqué Lounceny Nabé. Par ailleurs, il aura également fallu tenir des impératifs de fonctionnement de l’administration locale. C’est à ce titre que « les comptes des gouvernorats et des communes ont été dégelés », note encore le Gouverneur de la BCRG. Dans la même veine, « pour tenir compte de la nécessité de la riposte à la crise sanitaire qui sévit dans notre pays, les dépenses concernant la santé ont fait l’objet de dégel », explique-t-il également.

Une seconde catégorie d’entités dont les comptés ont également dégelés, ce sont « les entités publiques et parapubliques ». « Les comptes des établissements publics à caractère administratif (EPA) et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui ont leurs comptes à la Banque centrale pour certains, au dépôt du trésor pour d’autres, ont été également dégelés. Les établissements dont le fonctionnement ne saura souffrir de rupture ont bénéficié d’un dégel total », dit-il à ce sujet.

C’est donc pour des raisons se rapportant au fonctionnement et à la continuité du service que les comptes ont été dégelés. « Mais il a été constaté que certains établissements dont les comptes ont fait l’objet de dégel total, ont fait beaucoup de retrait », relève le gouverneur. Qui s’empresse de préciser qu’à « ce stade-là, on ne peut pas dire qu’il y a eu des détournements ». Pour autant, indique-t-il : « le CNRD dit que chacun doit pouvoir justifier les mouvements et soldes auxquels nous sommes rendus aujourd’hui. C’est ce qui a entrainé les séances d’entretiens avec un certain nombre de responsables de ces entités il y a deux jours », explique le gouverneur Lounceny Nabé.

Balla Yombouno