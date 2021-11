Diplomatie : Dr Morissanda Kouyaté échange avec les représentants de la CEDEAO

Le ministre des affaires étrangères a échangé ce jeudi 04 novembre avec les représentants de la CEDEAO en Guinée sur la participation de la Guinée dans le processus de la transition afin qu’on ait une transition réussie. La rencontre s’est déroulée dans les locaux du ministère, à Koloma dans la commune de Ratoma.

Au sortir de la rencontre, c’est Youssouf Diarrassouba, ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Guinée, doyen du corps diplomatique qui a fait le compte rendu à la presse: » Monsieur le ministre des affaires étrangères nous a fait l’honneur de nous convier à une rencontre cet après-midi quelques semaines après sa prise de fonction. Nous avons été très honorés par cette invitation à laquelle nous avons répondu avec beaucoup de plaisir. Nous avons dit au ministre qu’au sein de la CEDEAO il n’y a que des pays frères, des pays amis, des pays voisins et donc ensemble nous devons travailler pour que la Guinée connaisse une transition réussie, que la Guinée s’occupe désormais de son problème de développement ».

A la question de savoir comment la CEDEAO compte accompagner la Guinée pour la réussite de cette transition ? Il répond « la CEDEAO comme je l’ai dit c’est une organisation fraternelle, ce sont des pays amis et frères. Donc tous les ambassadeurs réunis ici sont d’accord pour dire qu’il faut aider la Guinée et nous allons le faire ».

Est-ce que la CEDEAO est prête à assouplir un peu les sanctions annoncées contre la Guinée au lendemain du coup d’État ?

» Moi je n’ai pas encore vu de sanctions de la CEDEAO. Le 07 novembre il y a une réunion, il faut souhaiter que les chefs d’État comprennent la situation de la Guinée et que les choses se règlent dans la discussion, parce que nous sommes des frères. Et nous allons trouver une solution «

Est-ce que la question de la libération d’Alpha Condé est sur la table de la CEDEAO ?

» Toutes les questions sont sur la table de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO qui était là il y a quelques jours, elle va rendre compte aux chefs de l’Etat qui sont les plus hautes autorités et je crois qu’à la réunion du 07 des décisions seront certainement annoncées«

Pour sa part, Màrio Gomes Fernandes, représentant résident de la CEDEAO en République de Guinée renchérit que: « la conférence des chefs d’Etat qui aura lieu le 07 novembre, je pense à ce moment-là toutes les questions seront analysées et nous espérons que les solutions seront les meilleures pour la Guinée, parce que nous sommes ici en représentation de la commission et nous allons faire un rapport de nos entretiens avec le premier ministre. Nous croyons que les choses vont se dérouler normalement, nous n’avons rien à cacher et aussi de la part du gouvernement, je pense aussi qu’il n’y a rien à cacher. Tout sera résolu à mon avis pour le bien de la Guinée et du peuple de Guinée « .

Le Ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger Dr Morissanda Kouyaté, déclare : « nous avons rencontré nos frères et sœurs de la CEDEAO pour passer le message du président de la transition. Et le message était très simple, la CEDEAO et la Guinée doivent travailler main dans la main pour sortir de cette situation que nous n’avons pas souhaité. Ce que nous aurions souhaité c’est d’avoir un pays qui marche normalement. Je suis très heureux de constater que nos frères de la CEDEAO veulent vraiment répondre à cet appel du président de la transition c’est-à-dire soutenir notre pays et l’aider à mener à bon port la transition. La participation de la Guinée au sommet de la CEDEAO, cette question se trouve au niveau du président de la transition et de la CEDEAO. Nos attentes sont simples, la Guinée doivent marcher ensemble, travailler ensemble pour accompagner la Guinée dans son choix de la transition « .

Balla Yombouno