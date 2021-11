Football : Une nouvelle contreperformance pour le Syli National de Guinée

Au compte de la 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2021 zone Afrique, le Syli National a reçu la Guinée Bissau ce vendredi 12 novembre 2021 au stade Général Lansana Conté de Nongo. La rencontre s’est soldée par un match fermé (0-0).

Même sous les ordres de Kaba Diawara, ancien international guinéen, l’équipe nationale de Guinée ne parvient pas à mettre fin à sa série de contreperformances. Le Syli a concédé un nouveau nul qui sonne comme une défaite ce soir dans ses propres installations. Avec un fond de jeu plus ou moins consistant par rapport aux précédentes sorties, le Syli s’est crée plusieurs occasions sans pouvoir les concrétiser.

Déjà éliminé de la course pour le mondial 2022, le Syli avait pour mission de rehausser son niveau en vue de la préparation de la CAN qui pointe à l’horizon mais aussi se réconcilier avec son public qui n’a pas été autorisé par la CAF à venir au stade pour des raisons de covid-19.

Avant la sixième journée du groupe I, la Guinée n’a décroché aucune victoire dans cette campagne des éliminatoires de la coupe du monde et c’est le Maroc qui est son dernier adversaire.

Le bilan après cinq matchs : quatre nuls et une défaite. L’équipe guinéenne compte donc quatre points et occupe la troisième place avant de se mesurer aux les lions de l’Atlas, le 16 novembre au compte de la sixième et dernière journée.

TMBB, ledjely.com