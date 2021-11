EDUCATION : l’ANAQ dévoile les résultats des évaluations 2020-2021

L’autorité nationale de l’assurance qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche (ANAQ) a rendu publics les résultats provisoires des évaluations 2020-2021 pour l’accréditation des programmes et l’habilitation des institutions d’enseignement. La proclamation a donné lieu à une cérémonie organisée, ce samedi 27 novembre, dans les locaux mêmes de l’ANAQ, dans la commune de Ratoma. Pour la circonstance, on notait la présence de plusieurs responsables d’établissements universitaires.

Au cours de la rencontre, Pr. Kabiné Oularé, secrétaire exécutif de l’ANAQ a commencé par se réjouir du bon déroulement du processus. Ce, dit-il, en dépit du contexte sanitaire qui a impacté le respect du délai de proclamation des résultats. « Globalement, les résultats reflètent le niveau du programme de formation. La marge de progression est très importante » se félicite-t-il.

Cette année, des 12 institutions qui avaient candidaté pour l’habilitation institutionnelle à délivrer des diplômes, 11 ont l’ont obtenue. Pour les programmes, des 71 qui postulaient, il y a provisoirement 37 récoltent l’accréditation. Mais les résultats rendu publics aujourd’hui demeurent provisoires et ne sont valables que pour un an. « Tous ces programmes sont accrédités sous réserve. Au cas où ils parviennent à atteindre les standards, on partira l’année prochaine et on délibérera pour 4 ans » explique Pr. Kabiné Oularé. De même, souligne-t-il, au cas où certaines institutions ne seraient pas d’accord avec les résultats publiés, il leur est loisible de faire appel. « Elles ont jusqu’au 3 décembre pour pouvoir faire appel selon la procédure décrite dans notre manuel. Nous verrons s’il y a des erreurs factuelles pour les surmonter de façon objective ».

Mais déjà, Kadiatou Sall, de la cellule interne de l’assurance qualité à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia, se félicite du fait que tous les programmes soumis par son institution ont été validés. « On a soumis le programme de ‘’Administration des affaires’’ et celui de ‘’Sciences de langage’’ qui ont tous été accrédités. Je suis très contente en tant que membre de la cellule interne de l’assurance qualité. Nous avons du travail à faire pour les autres programmes que nous espérons tous voir accrédités par l’ANAQ », déclare-t-elle.

Aliou Nasterlin