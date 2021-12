CONJONCTURE : au lieu de baisser, le prix du pain augmente

Ce n’est certainement pas le résultat auquel les Guinéens s’attendaient quand, il y a deux semaines, à la sortie du tout premier conseil des ministres, il leur a été annoncé que le ministre du Commerce a été chargé « d’étudier la possibilité de subventions pour diminuer le prix du pain aux consommateurs ». Très clairement, il était indiqué que les efforts des autorités devaient déboucher sur la diminution du prix du pain. Mais à l’arrivée, c’est l’effet inverse que les Guinéens récoltent. En effet, via le communiqué ci-dessous, le ministre du Commerce, invoquant un renchérissement du prix du blé à l’international de l’ordre de 30%, indique que les répercussions sur le prix du sac de farine sur le marché local se traduisent par une hausse de 17 %. Et logiquement, tout cela débouche sur une revalorisation du prix de la baguette du pain. En sorte que la baguette qui demeurait vendue à 4 000 revient désormais à 4 500 GNF, alors que celle qui valait 2 000 passe à 2 250 GNF.

Et bien sûr, ce que le ministre du Commerce et au-delà le Gouvernement et même le président de la Transition ne savent certainement pas, c’est que dans les faits, la miche qui est censée être vendue à 1 250 GNF, le sera surement à 1 500 GNF. Il en a toujours été ainsi à chaque fois que le débat touche aux petites coupures. Dans la mesure où la monnaie guinéenne n’en a plus. La plus petite coupure en circulation étant désormais le billet de 500 GNF.

Mariama Ciré Diallo